Федеральные новости

В России протестируют сервис по самозапрету покупок на маркетплейсах

Федеральные новости 12.03.2025 15:55
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12.03.2025 15:55


Минэкономразвития поддержало идею функции самозапрета на покупки в маркетплейсах. Как сообщает V102.RU со ссылкой на находящийся в распоряжении документ у РИА Новости, в скором времени будет введен тестовый запуск. 

- Полагаем возможным совместно с крупнейшими маркетплейсами провести эксперимент по внедрению функции «самозапрета» на покупки или установления лимитов на покупки, - говорится в сообщении ведомства. 

Таким образом россиян хотят обезопасить от мошеннических действий и импульсивных покупок.

Напомним, ранее в Госуслугах был введен сервис по самозапрету на выдачу кредитов и микрозаймов. 

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