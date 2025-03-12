В России протестируют сервис по самозапрету покупок на маркетплейсах





Минэкономразвития поддержало идею функции самозапрета на покупки в маркетплейсах. Как сообщает V102.RU со ссылкой на находящийся в распоряжении документ у РИА Новости, в скором времени будет введен тестовый запуск.

- Полагаем возможным совместно с крупнейшими маркетплейсами провести эксперимент по внедрению функции «самозапрета» на покупки или установления лимитов на покупки, - говорится в сообщении ведомства.

Таким образом россиян хотят обезопасить от мошеннических действий и импульсивных покупок.

Напомним, ранее в Госуслугах был введен сервис по самозапрету на выдачу кредитов и микрозаймов.