В Волгограде провели масштабную модернизацию мобильной сети





Во всех районах Волгограда стали быстрее открываться веб-страницы, скачиваться тяжёлые файлы, а прямые эфиры идти с идеальной картинкой. Этого удалось добиться за счет масштабного проекта по тюнингу сети, который реализовали инженеры МегаФона. В результате абоненты получили более совершенное качество не только звонков, но и цифровых сервисов.

Специалисты оператора провели работы по повышению качества сети в Волгограде и пригороде – поселках Городище и Светлый Яр. В зоне внимания связистов оказались места отдыха, торговые комплексы, здания предприятий, учебные заведения, парки. Обновление затронуло не только исторический и деловой центр, но и активно развивающиеся жилые комплексы.

Для того чтобы избежать перегрузок, оператор провел рефарминг — перевёл частоты, задействованные в сетях 3G, в современный стандарт LTE. Теперь телеком‑оборудование работает в высокочастотном диапазоне, он наиболее эффективен для повышения ёмкости сети. В результате средняя скорость загрузки достигает 60 Мбит/с. Этого хватит для комфортного использования различных «тяжёлых» сервисов, например, прямых трансляций в высоком разрешении, причём без подключения к домашнему Wi‑Fi.

— Планируя технические мероприятия, в первую очередь мы ориентируемся на потребности клиентов. Спрос на мобильный интернет в областной столице продолжает расти. Это подтверждает увеличившийся объём LTE‑трафика в сети оператора. С начала года гости и жители прокачали свыше 12 тысяч Тбайт данных — на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года, — отмечает Антон Павленко, директор МегаФона в Волгоградской области.

Кроме того, с начала года оператор провел работы для более 40 тысяч жителей Котельниковского района Волгоградской области. Изменения коснулись города Котельниково, хуторах Семичный, Красноярский, Нижнеяблочный, станице Нагавской и посёлке Выпасной.

Фото: МегаФон

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