Режим работы Сбербанка в новогодние праздники





Сбербанк информирует о режиме работы в новогодние праздники.

31 декабря офисы Сбербанка по обслуживанию физических лиц будут работать в стандартном режиме, но закроются на час раньше.

1-4 января – нерабочие праздничные дни в офисах по обслуживанию физических и юридических лиц в Волгоградской области

6-8 января - нерабочие праздничные дни офисы по обслуживанию физических и юридических лиц в Волгоградской области

5 января (вторник) - будут работать дежурные офисы. С их списком можно ознакомиться на сайте банка в разделе «Отделения и банкоматы».

9 января (суббота) — стандартный рабочий день по режиму работы субботы для всех офисов, чей график предусматривает работу в субботу.

10 января (воскресенье) — стандартный рабочий день по режиму работы воскресенья для всех офисов, чей график предусматривает работу в воскресенье.

Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан как в самом отделении Сбербанка, так и на его сайте.

График работы офисов банка также можно уточнить по телефонам круглосуточной службы поддержки:

• 900 (для звонков с мобильных телефонов, звонок бесплатный, доступно на территории России для абонентов МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»);

• 8 (495) 500-55-50 (для звонков из Москвы);

• 8 (800) 555-55-50 (для звонков из других городов РФ, бесплатно).

Для юридических лиц информация доступна по номера

• 0321 (для звонков с мобильных телефонов на территории России)

• +7 495 665-5-777 - Звонки из-за рубежа (оплата согласно тарифу)

• 8 800 5555 777 – для звонков со стационарных городских телефонов

• Также можно воспользоваться интернет-звонком в мобильном приложении СберБизнес, данная услуга позволяет позвонить в банк не проходя аутентификацию.

Банкоматы и информационно-платёжные терминалы в зонах круглосуточного обслуживания отделений в эти дни будут работать в стандартном режиме.

В новогодние праздники Сбербанк рекомендует клиентам отдавать предпочтение дистанционным сервисам, минимизировать расчёты наличными и пользоваться услугами офисов и банкоматов только в случае крайней необходимости.

При этом вкладные операции — открытие и закрытие вкладов, начисление процентов, снятие и пополнение — в СберБанк Онлайн будут происходить в стандартном режиме, в отделениях — по графику работы.

Вклады, проверять зачисление процентов удобно в мобильным приложением или web версией СберБанк Онлайн. Для получения более подробной информации Вы можете обратиться в службу поддержки или к своему клиентскому менеджеру.

Списание платежей по кредитам будет выполняться в соответствии с установленной в кредитном договоре платёжной датой. За два дня до неё банк напомнит клиенту о необходимости пополнить счёт погашения. По законодательству РФ, если имеющихся на счетах средств окажется недостаточно для погашения плановой задолженности, попытки списания будут выполняться до первого рабочего дня включительно без штрафных санкций.



