Экономика

Режим работы Сбербанка в новогодние праздники

Экономика 30.12.2020 07:56 Новости компаний
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30.12.2020 07:56 Новости компаний


Сбербанк информирует о режиме работы в новогодние праздники.
31 декабря офисы Сбербанка по обслуживанию физических лиц будут работать в стандартном режиме, но закроются на час раньше.
1-4 января – нерабочие праздничные дни в офисах по обслуживанию физических и юридических лиц в Волгоградской области
6-8 января - нерабочие праздничные дни офисы по обслуживанию физических и юридических лиц в Волгоградской области
5 января (вторник) - будут работать дежурные офисы. С их списком можно ознакомиться на сайте банка в разделе «Отделения и банкоматы».
9 января (суббота) — стандартный рабочий день по режиму работы субботы для всех офисов, чей график предусматривает работу в субботу.
10 января (воскресенье) — стандартный рабочий день по режиму работы воскресенья для всех офисов, чей график предусматривает работу в воскресенье.
Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан как в самом отделении Сбербанка, так и на его сайте.
График работы офисов банка также можно уточнить по телефонам круглосуточной службы поддержки:
 900 (для звонков с мобильных телефонов, звонок бесплатный, доступно на территории России для абонентов МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»);
 8 (495) 500-55-50 (для звонков из Москвы);
 8 (800) 555-55-50 (для звонков из других городов РФ, бесплатно).
Для юридических лиц информация доступна по номера
 0321 (для звонков с мобильных телефонов на территории России)
 +7 495 665-5-777 - Звонки из-за рубежа (оплата согласно тарифу)
 8 800 5555 777 – для звонков со стационарных городских телефонов 
 Также можно воспользоваться интернет-звонком в мобильном приложении СберБизнес, данная услуга позволяет позвонить в банк не проходя аутентификацию.
Банкоматы и информационно-платёжные терминалы в зонах круглосуточного обслуживания отделений в эти дни будут работать в стандартном режиме.
В новогодние праздники Сбербанк рекомендует клиентам отдавать предпочтение дистанционным сервисам, минимизировать расчёты наличными и пользоваться услугами офисов и банкоматов только в случае крайней необходимости.
При этом вкладные операции — открытие и закрытие вкладов, начисление процентов, снятие и пополнение — в СберБанк Онлайн будут происходить в стандартном режиме, в отделениях — по графику работы.
Вклады, проверять зачисление процентов удобно в мобильным приложением или web версией СберБанк Онлайн. Для получения более подробной информации Вы можете обратиться в службу поддержки или к своему клиентскому менеджеру. 
Списание платежей по кредитам будет выполняться в соответствии с установленной в кредитном договоре платёжной датой. За два дня до неё банк напомнит клиенту о необходимости пополнить счёт погашения. По законодательству РФ, если имеющихся на счетах средств окажется недостаточно для погашения плановой задолженности, попытки списания будут выполняться до первого рабочего дня включительно без штрафных санкций. 

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