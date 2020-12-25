Расследования 25.12.2020 15:22
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25.12.2020 15:22
Запись момента ДТП с видеорегистратора, установленного на автобусе рейса "Москва-Волгоград", опубликовал рязанский информационный сайт 62ИНФО. Как сообщает ИА "Высота 102", на видео отчетливо видно, что автобус постепенно меняет траекторию, съезжает на обочину за ограждение дороги и переворачивается. Слышны грохот и крики людей, потом запись обрывается. Ранее сообщалось, что водитель уснул за рулем. Эта версия причины аварии является пока основной.
Напомним, авария произошла сегодня около 3.00 в Скопинском районе Рязанской области на 247 км автодороги Р22 "Каспий". По предварительной версии, водитель автобуса, принадлежащего компании "Диана Тур", уснул за рулем. На пустой дороге автобус выехал на встречку, после чего улетел в овраг и перевернулся. Погибло четверо человек. Это Дарья Обручникова из Волжского (2000 года рождения), Шерзод Садуллаев из Волгограда (1988 года рождения), водитель автобуса Максим Востров из Волжского, гражданин Греции Тодорос Киприанидис (1968 года рождения).
Госпитализированы 11 человек. Рязанские СМИ опубликовали список пострадавших. Это Валуев К.А. (семь лет), Валуев Д.А. (13 лет). Валуева О.Д. (32 года), Шипилова И.Ю. (45 лет). Кипридис Л. (11 лет); Шавлинов В.Н. (48 лет), Иванов Я.В. (31 год), Синюков Я.В. (около 10 лет), Гейс Л.А. (Подольск, 17 лет), Степанов Р.С. (Видное, 26 лет), Рыкова А.О. (Москва, 44 года).
По факту ДТП следственным подразделением межмуниципального отдела МВД России "Скопинский" возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ (Нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц).
Фото: Упрдор Москва-Волгоград
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