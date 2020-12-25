Борьба с коррупцией

В Волгоградской области мэр Михайловки ходит в суд в обход администрации

Борьба с коррупцией 25.12.2020 16:22
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25.12.2020 16:22


Допрос свидетелей со стороны обвинения состоялся в Михайловском районном суде по уголовному делу о коррупционных деяниях мэра городского округа. Как сообщили ИА "Высота 102", в отношении главы Михайловки Сергея Фомина по-прежнему действует мера пресечения в виде запрета определенных действий. В частности, ему не разрешено подходить ближе 30 метров к зданию администрации городского округа.  К счастью, районный суд находится чуть дальше - в 800 метрах от места работы подсудимого VIP-чиновника и в недавнем прошлом активного члена "Единой России". 
После возбуждения уголовного дела в марте Фомин приостановил членство в партии. В настоящее время полномочия главы Михайловки временно осуществляет заместитель мэра Татьяна Гордиенко. Сам Фомин находится в отпуске.
Следующее заседание в райсуде по делу мэра городского округа назначено на 18 января.
Напомним, согласно обвинительному заключению, Сергей Фомин, действуя вопреки интересам службы, с целью улучшения своего материального положения, зная о том, что местный предприниматель не исполняет условия договора аренды муниципального земельного участка, не предпринял мер к его расторжению. Тем самым, глава создал условия, препятствующие взысканию с недобросовестного арендатора денежных средств в качестве неосновательного обогащения в размере 2 165 707 рублей. Уголовное дело по ч.2 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления") возбуждено по материалам УФСБ России по Волгоградской области. 

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