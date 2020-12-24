Волгоградская область закупает новое лекарство от коронавируса на 50 миллионов рублей

Здравоохранение 24.12.2020 09:47
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24.12.2020 09:47
ГУП «Волгофарм» объявило прямую закупку нового лекарства от коронавируса. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, планируется приобрести 8500 тысяч упаковок фавипиравира. Партия этих лекарств обойдется предприятию почти в 50 миллионов рублей.
Фавипиравир был разработан в России как лекарство от коронавируса и появился в продаже осенью по цене более 12 тысяч рублей за упаковку, что вызвало возмущение у граждан. Но потом ФАС России ограничил его стоимость 5,5 тысячами рублей. Между тем, до сих пор ведутся споры об эффективности этого препарата, появившегося сначала в Японии, при лечении коронавируса.
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