Прокурор Волгоградской области собрал силовиков





Координационное совещание руководителей правоохранительных органов прошло в Волгограде под председательством прокурора региона Дениса Костенко. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, на встрече обсуждались вопросы пресечения преступлений в сфере реализации государственных и муниципальных программ, в том числе национальных проектов.

Суммарный объем финансирования мероприятий национальных проектов и государственных программ в 2020 году в Волгоградской области составил около 26,5 млрд рублей. В рамках подготовки к координационному совещанию прокуратурой региона совместно с УФСБ России по Волгоградской области, ГУ МВД России по региону и СУ СК России по области реализован комплекс мероприятий, итогом которых стало возбуждение трех уголовных дел в отношении должностных лиц службы заказчика и недобросовестных коммерсантов. Также разрешены проблемные вопросы квалификации по трем ранее возбужденным уголовным делам, определены конкретные лица, подлежащие привлечению в качестве обвиняемых. Совещание было закрыто для прессы.