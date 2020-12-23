Борьба с коррупцией

Прокурор Волгоградской области собрал силовиков

Борьба с коррупцией 23.12.2020 16:41
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23.12.2020 16:41


Координационное совещание руководителей правоохранительных органов прошло в Волгограде под председательством прокурора региона Дениса Костенко. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, на встрече обсуждались вопросы пресечения преступлений в сфере реализации государственных и муниципальных программ, в том числе национальных проектов.
Суммарный объем финансирования мероприятий национальных проектов и государственных программ в 2020 году в Волгоградской области составил около 26,5 млрд рублей. В рамках подготовки к координационному совещанию прокуратурой региона совместно с УФСБ России по Волгоградской области, ГУ МВД России по региону и СУ СК России по области реализован комплекс мероприятий, итогом которых стало возбуждение трех уголовных дел в отношении должностных лиц службы заказчика и недобросовестных коммерсантов. Также разрешены проблемные вопросы квалификации по трем ранее возбужденным уголовным делам, определены конкретные лица, подлежащие привлечению в качестве обвиняемых. Совещание было закрыто для прессы.
В частности, как удалось узнать "Высоте 102", речь шла о коррупционном скандале со строительством в Волжском по нацпроекту детского сада. Как ранее сообщало информагентство, фигурантом стал руководитель Управления капитального строительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Михаил Шушко. Силовые и надзорные органы региона вскрыли факты использования должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы.

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