Шыхалиев и пять его адвокатов попытают удачу в суде Краснодара

Расследования 22.10.2025 09:11
Осужденный в Волгограде за гибель в ДТП студентов ВолгГТУ Рагим Шыхалиев обжалует назначенные ему 9 колонии в суде Краснодара. 20 октября, сообщает ИА «Высота 102», Четвертый кассационный суд общей юрисдикции принял жалобу представителя Шыхалева Николая Вискова в производство. 

Согласно картотеке кассационного суда, добиваться смягчения приговора, назначенного в Волгограде Рагиму Шыхалиеву Дзержинским районным судом, будут, кроме представителя Вискова, еще четыре защитника – всего на процесс заявлены пять адвокатов. 

Напомним, 30 сентября 2023 года около 02:56 ч. Mercedes Benz GLE 63, которым управлял Рагим Шыхалиев со скоростью не менее 108 км/ч на пересечении улиц Римского-Корсакова и Продольной в Дзержинском районе Волгограда врезался в Kaiyi. В салоне иномарки в момент ДТП находились двое местных жителей – студенты ВолгГТУ.  В результате сильнейшего удара оба молодых человека скончались на месте происшествия, а сам Шыхалиев скрылся с места трагедии.

На поиски Шыхалиева у правоохранителей ушло время. Позже в ходе судебных разбирательств было установлено, что в роковую ночь Рагим Шыхалиев имел техническую возможность предотвратить аварию путем экстренного торможения, однако не воспользовался ею. В итоге Водитель премиального внедорожника был признан виновным по ст. 264 ч.6 п. б УК РФ – совершение ДТП, повлекшего смерть двух человек, сопряженное с оставлением места происшествия. 

В ходе процесса в Дзержинском районном суде Волгограда Рагим Шыхалиев вину в совершенном преступлении не признал. Не признал он ее и потом – при рассмотрении жалобы адвокатов на приговор в Волгоградском областном суде. 

В настоящее время защита волгоградца намеревается оспорить приговор и добиться его отмены, либо смягчения. Ранее адвокаты настаивали на том, что следствием был допущен ряд нарушений при назначении экспертиз, а сами выводы экспертов в корне неверны.

20 октября суд приступил к изучению жалобы Вискова. Дата ее рассмотрения уголовной коллегией в Краснодаре пока не назначена. 

