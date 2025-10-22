Маршрутка сбила девушку на переходе в центре Волгограда





21 октября в Центральном районе Волгограда произошло ДТП. В вечерний час пик лихач за рулём маршрутки сбил девушку, пытавшуюся перейти пр. Ленина у центрального входа ВолгГТУ.

- В 16:45 водитель, управляя микроавтобусом Citroen, напротив дома № 28 по пр. Ленина совершил наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, девушка получила повреждения и была на скорой доставлена в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области