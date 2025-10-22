



На первом этаже вокзала Волгоград-1 появился зал ожидания Центра содействия мобильности. Он предназначен для комфортного пребывания пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Такой же зал открылся в Кисловодске, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу Приволжской железной дороги.

В помещении оборудована детская зона с игровым аппаратом, действует справочный тактильно-сенсорный видеотерминал, с помощью которого можно узнать о предоставляемых услугах, а также получить консультацию оператора, в том числе на русском жестовом языке. Рядом с залом расположена адаптированная санитарная комната.

В зале ожидания пассажиры с ограниченными возможностями здоровья могут получить дополнительные услуг – оформить заявку на встречу у вокзала, сопровождение, оказание помощи при посадке и высадке, а также предоставление кресла-коляски или каталки.



