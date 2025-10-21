Общество

В Волгограде арестовали бородачей из видеоролика cо свадебным ралли

Общество 21.10.2025 18:41
0
21.10.2025 18:41


В Волгограде пятерым бородачам, устроивших опасную езду в Центральном районе ради свадебного ролика, назначены административные наказания в виде ареста на 10 суток каждому. Как уточнили в ГУ МВД России по региону, также на нарушителей составлено несколько административных протоколов.  



Напомним, инцидент произошел 20 октября. Свои похождения участники картежа сами же опубликовали в социальных сетях.Опасные манёвры колоритные водители сначала совершили у собора Александра Невского, после чего принялись танцевать лезгинку и совершать сальто на парковке у гостиницы «Волгоград». 

Второй локацией для съёмок стал пр. Ленина. Для пущей бравады на одну из машин горячие парни установили бутафорские мигалки, после чего принялись с новым усердием пересекать двойную сплошную и жечь покрышки прямиком посреди оживлённой дороги. Однако после публикации видеоролика все возмутители порядка были оперативно задержаны полицией. 

Помимо протоколов за мелкое хулиганство, также им были выписаны нарушения за выезд на встречную полосу, использование устройств для спецсигналов, тонировку, управление транспортными средствами с неисправной тормозной системой, а также стоянку в неположенном месте. 

Кроме того, авто были изъяты и помещены на специализированную стоянку.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
21.10.2025 19:20
Общество 21.10.2025 19:20
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2025 18:39
Общество 21.10.2025 18:39
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2025 18:01
Общество 21.10.2025 18:01
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2025 17:44
Общество 21.10.2025 17:44
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2025 16:55
Общество 21.10.2025 16:55
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2025 16:25
Общество 21.10.2025 16:25
Комментарии 0

0
Далее
Общество
21.10.2025 16:21
Общество 21.10.2025 16:21
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2025 15:31
Общество 21.10.2025 15:31
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2025 14:35
Общество 21.10.2025 14:35
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2025 13:57
Общество 21.10.2025 13:57
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2025 13:41
Общество 21.10.2025 13:41
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2025 13:19
Общество 21.10.2025 13:19
Комментарии 0

0
Далее
Общество
21.10.2025 13:07
Общество 21.10.2025 13:07
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2025 12:29
Общество 21.10.2025 12:29
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2025 12:02
Общество 21.10.2025 12:02
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:20
В Волгоградской области больше многодетных семей получат льготыСмотреть фотографии
18:41
В Волгограде арестовали бородачей из видеоролика cо свадебным раллиСмотреть фотографииCмотреть видео
18:39
В Волгограде из-за ДТП встало движение трамваев №3Смотреть фотографии
18:01
«Собаки сутулые!»: в Волгограде многодетная унижала, истязала и «забывала» кормить малышейСмотреть фотографииCмотреть видео
17:44
Участнику СВО в Волгограде передали «Москвич» с ручным управлениемСмотреть фотографии
16:55
В Волжском направлено в суд дело врача, убившего по неосторожности пенсионераСмотреть фотографии
16:25
Что делать, если в квартире нет тепла: куда обращаться при холодных батареях в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:21
Шахназаров назвал несвоевременным переименование Волгограда в СталинградСмотреть фотографииCмотреть видео
15:31
В Волгограде владельца шашлычной оштрафовали за трудоустройство иностранкиСмотреть фотографии
14:35
Андрей Бочаров потребовал усилить защиту важных систем и объектов от террористовСмотреть фотографии
13:57
Отца Героя России из Камышина наградили в МосквеСмотреть фотографии
13:41
Волгоградцы сообщают о массовом сбое TelegramСмотреть фотографии
13:19
Сотрудники поездов назвали самые необычные вещи, которые забывали пассажирыСмотреть фотографии
13:09
В волгоградской полиции подтвердили участие детей в погроме дома из-за замечанияСмотреть фотографии
13:07
Андрей Бочаров провёл встречу с представителями мусульманского духовенства РоссииСмотреть фотографии
12:29
В Волгограде новоиспечённых россиян лишили паспортов за неявку в военкоматСмотреть фотографииCмотреть видео
12:02
Закон не писан? В Волгограде омбудсмен Ростовщиков вмешался в скандал с «рабским» трудом почтальоновСмотреть фотографии
11:55
Стали известны подробности массового ДТП на «танцующем» мостуСмотреть фотографии
11:46
T2 представит цифровые решения на межрегиональном форуме «ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA`2025»Смотреть фотографии
11:32
В Волгограде массовое ДТП спровоцировало пробку на «танцующем» мостуСмотреть фотографииCмотреть видео
11:30
Топ-менеджеров волгоградских фирм-застройщиков не хотят выпускать из СИЗОСмотреть фотографии
10:47
Под Урюпинском погиб водитель перевернувшейся иномаркиСмотреть фотографии
10:45
Волгоградцев хотят жестче штрафовать за пожары в лесах и зданияхСмотреть фотографии
10:43
Старенькую «шестерку» скомкало в ДТП с грузовиком на западе ВолгоградаСмотреть фотографии
10:26
В Волгограде снесли старую двухэтажку на ул. БобровскойСмотреть фотографии
10:04
Проделки юных зацеперов сняли на видео в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:30
Закон о защите России от диверсионно-террористических угроз внесен в ГосдумуСмотреть фотографии
08:59
Слюсарь показал последствия атаки БПЛА по БатайскуСмотреть фотографии
08:53
«Колеса продавал?»: волгоградские силовики задержали в Краснодаре горе-продавца шинСмотреть фотографииCмотреть видео
08:45
Дело истязавшей детей бойца СВО готовят к передаче в суд ВолгоградаСмотреть фотографии
 