В Волгограде арестовали бородачей из видеоролика cо свадебным ралли





В Волгограде пятерым бородачам, устроивших опасную езду в Центральном районе ради свадебного ролика, назначены административные наказания в виде ареста на 10 суток каждому. Как уточнили в ГУ МВД России по региону, также на нарушителей составлено несколько административных протоколов.





Напомним, инцидент произошел 20 октября. Свои похождения участники картежа сами же опубликовали в социальных сетях.Опасные манёвры колоритные водители сначала совершили у собора Александра Невского, после чего принялись танцевать лезгинку и совершать сальто на парковке у гостиницы «Волгоград».

Второй локацией для съёмок стал пр. Ленина. Для пущей бравады на одну из машин горячие парни установили бутафорские мигалки, после чего принялись с новым усердием пересекать двойную сплошную и жечь покрышки прямиком посреди оживлённой дороги. Однако после публикации видеоролика все возмутители порядка были оперативно задержаны полицией.

Помимо протоколов за мелкое хулиганство, также им были выписаны нарушения за выезд на встречную полосу, использование устройств для спецсигналов, тонировку, управление транспортными средствами с неисправной тормозной системой, а также стоянку в неположенном месте.

Кроме того, авто были изъяты и помещены на специализированную стоянку.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области