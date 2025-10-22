Расследования

Адвокаты Пака привезли из Москвы эксперта Аулова, но присяжные его не услышат

Расследования 22.10.2025 14:06
0
22.10.2025 14:06


В Волгограде сегодня, 22 октября, стремительно прошло очередное заседание по уголовному делу в отношении 74-летнего водителя BMW Александра Пака. За полчаса, которые находились в зале участники процесса и присяжные, у прокуратуры вновь возникли нарекания к работе адвокатов обвиняемого в смерти многодетной Екатериной Буравлевой. В частности, сообщает ИА «Высота 102», на этот раз защитники ходатайствовали о вызове в суд столичного специалиста Александра Аулова, однако представитель гособвинения указала на невозможность этого. 

Так, сегодня защитники Пака в начале заседания просили суд приобщить к материалам заключения эксперта Аулова, представив его как сотрудника некоммерческой организации. Адвокаты подсудимого хотят огласить сделанные Ауловым результаты анализа анамнеза и заключения о смерти Екатерины Буравлевой с учетом полученных ею в ДТП травм.  

Однако же у прокурора в ответ на ходатайство сразу возникли возражения: 

– Обращаем внимание, что Аулов не предупреждался об уголовной ответственности по статье 307 УК РФ (Заведомо ложные показания, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод в суде либо в ходе досудебного производства, – Прим.ред.). Только следователь может предупреждать свидетелей об этой ответственности. В этой связи предупреждение не соответствует уголовно-процессуальному законодательству.  Кроме того, обращаем внимание, что предметом оценки указанного лица являлись копии, а именно материалы уголовного дела, предоставленные не в полном объеме данному лицу (Аулову, – Прим.ред). Кроме того, специалист выдавал свои заключения на основе проведенного экспертного исследования, тем самым противореча принципам статьи 58 УПК РФ. В данном случае специалист фактически привлекается для оценки проведенного экспертного исследования, что противоречит процессуальному законодательству, – заявила представитель гособвинения.

Адвокаты Пака парировали прокурору тем, что все-таки, находясь в Москве, Аулов все же имел право изучить предоставленные ему фото материалов дела и делать какие-то выводы. 

– Касаемо о непредупреждении об уголовной ответственности: наш специалист несет уголовную ответственность и предупрежден об этом. По поводу непредоставления всех материалов – предоставление всех материалов для дачи заключения эксперта или специалиста не требуется, и законом это не предусмотрено, – спорили защитники Пака. – Третье, по поводу копий, – мы не можем представить оригиналы, поскольку это делается по адвокатскому запросу, но уголовно-процессуальный закон предусматривает в порядке статьи 217 УПК РФ, что  адвокат путем фотографирования знакомиться с материалами дела. В суде достаточно специалисту предоставить том дела, предупредив об уголовной ответственности, спросить о том, эти ли документы были представлены адвокатами для ознакомления.

После доводов каждой из сторон судья Дмитрий Туленков частично удовлетворил ходатайство адвокатов Пака. В частности, судья разрешил приобщить к материалам и исследовать заключения, сделанные Александром Ауловым на «удаленке», в присутствии присяжных заседателей. Непосредственное участие  Аулова в процессе сегодня не обсуждалось, несмотря на то, что проделавший путь из Москвы Волгоград эксперт находился за дверями зала заседаний.   

– Заявления специалиста не могут заменить заключение эксперта, а могут касаться лишь тех вопросов, для разъяснения которых не обязательно проведения судебной экспертизы, – подчеркнул Дмитрий Туленков. – Кроме того вопросы, которые сторона защиты желает выяснить у специалиста, связаны с проведением по делу экспертизы оценки имеющихся материалов дела заключения судебно-медицинской экспертизы. Однако, в соответствии статьи 17 УПК РФ, специалист не наделен правами оценивания доказательств. В связи с изложенными фактами специалист не может быть допрошен в присутствии присяжных заседателей.

Отметим, что Александр Аулов уже выступал в программе «Человек и Закон», авторы которой сконцентрировали внимание лишь на позиции стороны защиты Александра Пака по громкому уголовному делу и не предоставили по непонятным причинам право высказаться стороне потерпевших. Интересно и то, что Александр Аулов, кроме того, что приехал в Волгоград  в качестве сотрудника АНО, являлся и, возможно, является до сих пор, еще ведущим специалистом МГМУ им. Сеченова, в клиническом центре которого ежегодно, как утверждала в суде дочь Пака Виктория, проходил обследование и сам Александр Пак.  

В следующем заседании адвокаты обвиняемого пригласят в качестве экспертов офтальмолога и сурдолога. Также планируется выступление специалиста автотехника, который даст пояснения по блокировке дверей BMW и другим техническим тонкостям. 

Напомним, что предварительное следствие обвинило Пака по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ – убийство лица, совершённое с целью воспрепятствования правомерному осуществлению данным лицом общественного долга. Прокуратура поддержала обвинительное заключение по делу – волгоградцу грозит до 20 лет лишения свободы.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
22.10.2025 09:11
Расследования 22.10.2025 09:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.10.2025 13:09
Расследования 21.10.2025 13:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.10.2025 11:30
Расследования 21.10.2025 11:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.10.2025 08:53
Расследования 21.10.2025 08:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.10.2025 08:45
Расследования 21.10.2025 08:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.10.2025 14:00
Расследования 20.10.2025 14:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.10.2025 12:36
Расследования 20.10.2025 12:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.10.2025 11:10
Расследования 20.10.2025 11:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.10.2025 15:15
Расследования 19.10.2025 15:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.10.2025 10:02
Расследования 19.10.2025 10:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.10.2025 13:33
Расследования 18.10.2025 13:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.10.2025 08:54
Расследования 18.10.2025 08:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.10.2025 07:48
Расследования 18.10.2025 07:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.10.2025 19:07
Расследования 17.10.2025 19:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.10.2025 16:23
Расследования 17.10.2025 16:23
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:56
Наградили лучших: на выставке «ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA» отметили заслуженных нефтяниковСмотреть фотографии
15:30
Волгоградец попал в свою «Иронию судьбы» и получил пять суток арестаСмотреть фотографии
15:29
«Всё для мирной жизни»: Волгоградская область за год обновит в ЛНР 17 соцобъектовСмотреть фотографии
15:13
Волгоградского регоператора отметили на международной экологической премииСмотреть фотографии
15:10
В Волгограде из-за технических проблем ограничено движение трамваев № № 2, 5, 6, 7, 10 и 12Смотреть фотографии
14:42
На ж/д вокзале Волгограда заработал зал ожидания для маломобильных пассажировСмотреть фотографии
14:12
Стали известны причины сбоев в работе Telegram и WhatsApp*Смотреть фотографии
14:06
Адвокаты Пака привезли из Москвы эксперта Аулова, но присяжные его не услышатСмотреть фотографии
12:38
На ярмарке под Волгоградом торговали подозрительным мясом и яйцамиСмотреть фотографии
12:34
Пенсионерка сгорела заживо в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:33
В ЦПКиО Волгограда «лысеет» колесо обозрения: рабочие снимают кабинкиСмотреть фотографии
12:21
«Шикарно получается»: губернатор Андрей Бочаров проинспектировал обновление окружной больницы в ЛНРСмотреть фотографии
11:48
Особый противопожарный режим отменен в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:14
«Ростелеком» подключил к интернету базу отдыха «Рай-город» в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:10
Маршрутка сбила девушку на переходе в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
11:05
Двоих педагогов городищенской школы №1 похоронят 22 октябряСмотреть фотографии
10:18
В Волгограде выделили новые миллионы для ликвидации свалки на Лысой гореСмотреть фотографии
10:13
«Я просто люблю свою работу»: волгоградка стала лучшим водителем трамвая в 2025 годуСмотреть фотографии
09:59
Волгоградская полиция задержала мошенницу из Адыгеи за обман участника СВОСмотреть фотографииCмотреть видео
09:11
Шыхалиев и пять его адвокатов попытают удачу в суде КраснодараСмотреть фотографии
09:03
«По-прежнему ночуем в дождевиках»: в Волгограде подрядчик «забыл» о капремонте общежития на ул. ЧебышеваСмотреть фотографии
08:17
Подпольными ветпрепаратами для скота снабжала лаборатория фермеров под ВолгоградомСмотреть фотографии
07:47
Волгоградские товары под брендом «Сделано в России» продвинут за рубежомСмотреть фотографии
07:02
«Магия» рассеется в новогоднюю ночь: водительские права перестанут продлевать автоматомСмотреть фотографии
06:40
Волгоградцы остались без связи в Telegram и WhatsApp* 22 октябряСмотреть фотографии
06:27
Центр Волгограда к 1 декабря подготовят для расширения платных парковокСмотреть фотографии
05:50
Беспилотная опасность объявлена в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:15
В России задумались о запрете продажи табака на остановкахСмотреть фотографии
20:50
Электрички два дня не будут ходить до аэропорта в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:20
Жители двух домов в центре Волгограда остались без теплаСмотреть фотографии
 