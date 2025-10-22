



В Волгограде сегодня, 22 октября, стремительно прошло очередное заседание по уголовному делу в отношении 74-летнего водителя BMW Александра Пака. За полчаса, которые находились в зале участники процесса и присяжные, у прокуратуры вновь возникли нарекания к работе адвокатов обвиняемого в смерти многодетной Екатериной Буравлевой. В частности, сообщает ИА «Высота 102», на этот раз защитники ходатайствовали о вызове в суд столичного специалиста Александра Аулова, однако представитель гособвинения указала на невозможность этого.

Так, сегодня защитники Пака в начале заседания просили суд приобщить к материалам заключения эксперта Аулова, представив его как сотрудника некоммерческой организации. Адвокаты подсудимого хотят огласить сделанные Ауловым результаты анализа анамнеза и заключения о смерти Екатерины Буравлевой с учетом полученных ею в ДТП травм.

Однако же у прокурора в ответ на ходатайство сразу возникли возражения:

– Обращаем внимание, что Аулов не предупреждался об уголовной ответственности по статье 307 УК РФ (Заведомо ложные показания, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод в суде либо в ходе досудебного производства, – Прим.ред.). Только следователь может предупреждать свидетелей об этой ответственности. В этой связи предупреждение не соответствует уголовно-процессуальному законодательству. Кроме того, обращаем внимание, что предметом оценки указанного лица являлись копии, а именно материалы уголовного дела, предоставленные не в полном объеме данному лицу (Аулову, – Прим.ред). Кроме того, специалист выдавал свои заключения на основе проведенного экспертного исследования, тем самым противореча принципам статьи 58 УПК РФ. В данном случае специалист фактически привлекается для оценки проведенного экспертного исследования, что противоречит процессуальному законодательству, – заявила представитель гособвинения.

Адвокаты Пака парировали прокурору тем, что все-таки, находясь в Москве, Аулов все же имел право изучить предоставленные ему фото материалов дела и делать какие-то выводы.

– Касаемо о непредупреждении об уголовной ответственности: наш специалист несет уголовную ответственность и предупрежден об этом. По поводу непредоставления всех материалов – предоставление всех материалов для дачи заключения эксперта или специалиста не требуется, и законом это не предусмотрено, – спорили защитники Пака. – Третье, по поводу копий, – мы не можем представить оригиналы, поскольку это делается по адвокатскому запросу, но уголовно-процессуальный закон предусматривает в порядке статьи 217 УПК РФ, что адвокат путем фотографирования знакомиться с материалами дела. В суде достаточно специалисту предоставить том дела, предупредив об уголовной ответственности, спросить о том, эти ли документы были представлены адвокатами для ознакомления.

После доводов каждой из сторон судья Дмитрий Туленков частично удовлетворил ходатайство адвокатов Пака. В частности, судья разрешил приобщить к материалам и исследовать заключения, сделанные Александром Ауловым на «удаленке», в присутствии присяжных заседателей. Непосредственное участие Аулова в процессе сегодня не обсуждалось, несмотря на то, что проделавший путь из Москвы Волгоград эксперт находился за дверями зала заседаний.

– Заявления специалиста не могут заменить заключение эксперта, а могут касаться лишь тех вопросов, для разъяснения которых не обязательно проведения судебной экспертизы, – подчеркнул Дмитрий Туленков. – Кроме того вопросы, которые сторона защиты желает выяснить у специалиста, связаны с проведением по делу экспертизы оценки имеющихся материалов дела заключения судебно-медицинской экспертизы. Однако, в соответствии статьи 17 УПК РФ, специалист не наделен правами оценивания доказательств. В связи с изложенными фактами специалист не может быть допрошен в присутствии присяжных заседателей.

Отметим, что Александр Аулов уже выступал в программе «Человек и Закон», авторы которой сконцентрировали внимание лишь на позиции стороны защиты Александра Пака по громкому уголовному делу и не предоставили по непонятным причинам право высказаться стороне потерпевших. Интересно и то, что Александр Аулов, кроме того, что приехал в Волгоград в качестве сотрудника АНО, являлся и, возможно, является до сих пор, еще ведущим специалистом МГМУ им. Сеченова, в клиническом центре которого ежегодно, как утверждала в суде дочь Пака Виктория, проходил обследование и сам Александр Пак.

В следующем заседании адвокаты обвиняемого пригласят в качестве экспертов офтальмолога и сурдолога. Также планируется выступление специалиста автотехника, который даст пояснения по блокировке дверей BMW и другим техническим тонкостям.

Напомним, что предварительное следствие обвинило Пака по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ – убийство лица, совершённое с целью воспрепятствования правомерному осуществлению данным лицом общественного долга. Прокуратура поддержала обвинительное заключение по делу – волгоградцу грозит до 20 лет лишения свободы.