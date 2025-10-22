«Шикарно получается»: губернатор Андрей Бочаров проинспектировал обновление окружной больницы в ЛНР





22 октября губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров нагрянул с визитом в подшефный региону Станично-Луганский округ ЛНР. Руководитель уделил особое внимание работам по реконструкции местной ЦРБ.

- То, что мы создаем здесь, вряд ли будет создано в ближайшее время на других территориях. Формируя такую инфраструктуру, нужно понимать, что помощь здесь будут получать не только жители Станично-Луганского округа — сюда будут приезжать со всей Луганской Народной Республики. Я уже вижу, что получается шикарный современный медицинский центр с возможностью развития образовательного компонента, — подчеркнул глава региона.





По словам руководителя, Волгоградская область поможет округу не только с обустройством современной медицинской инфраструктуры, но и решит кадровый вопрос. Для этого здесь будет открыта кафедра ВолгГМУ. Следующим этапом должно стать строительство жилья для привлечения сюда специалистов.





Работы по обновлению ЦРБ начались в основном корпусе в 2022 году. За минувший период волгоградские строители обновили реанимацию, неврологическое и педиатрическое отделения. В 2025 году завершена реконструкция терапевтического блока, произведён капремонт фасада, кровли поликлиники и перехода к лечебному корпусу.





Регион также помогает округу создать на базе ЦРБ современный диагностический центр, оборудование которого позволит станичникам выявлять заболевания на ранних стадиях и своевременно получать медицинскую помощь.





Под него обустраиваются отдельные помещения. Строительная готовность центра составляет 60%. После сдачи объект сможет принимать до 200 пациентов в сутки.

Отметим, Волгоградская область опекает Станично-Луганский округ с июня 2022 года. За это время за счёт региона здесь были обновлены местные дороги, учреждения культуры и образования, объекты энергоснабжения. Ход помощи станичникам находится на личном контроле губернатора Андрея Бочарова.

Фото: администрация Волгоградской области