Особый противопожарный режим отменен в Волгоградской области

В Волгоградской области с 22 октября отменен особый противопожарный режим, который действовал в регионе с конца мая текущего года. Как сообщает V102.RU, соответствующее постановление опубликовано сегодня на официальном интернет-портале правовой информации Волгоградской области.

- Отменить с 08 ч. 00 мин. 22 октября 2025 г. особый противопожарный режим на территории Волгоградской области, - говорится в документе. - Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Напомним, что особый противопожарный режим включал в себя комплекс мероприятий и ограничительных мер в целях предупреждения возгораний и ландшафтных пожаров. В частности, запрещался въезд граждан в леса и разжигание костров. В этот период действовали повышенные штрафы за нарушения противопожарной безопасности.





