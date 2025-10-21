В России задумались о запрете продажи табака на остановках

Сегодня, 21 октября, на пленарном заседании Госдумы в первом чтении принят законопроект о запрете торговли никотиносодержащей продукции на остановках общественного транспорта.
Инициатива предполагает поправки в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции» и содержит запрет торговли табаком, кальянами, вейпами на остановках общественного транспорта и пригородного сообщения.
Инициаторами поправок стала Законодательная Дума Хабаровского края.