Федеральные новости

В России задумались о запрете продажи табака на остановках

21.10.2025 21:15
21.10.2025 21:15


Сегодня, 21 октября, на пленарном заседании Госдумы в первом чтении принят законопроект о запрете торговли никотиносодержащей продукции на остановках общественного транспорта.

Инициатива предполагает поправки в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции» и содержит запрет торговли табаком, кальянами, вейпами на остановках общественного транспорта и пригородного сообщения.

Инициаторами поправок стала Законодательная Дума Хабаровского края. 

