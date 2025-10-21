В Волгоградской области подсчитали число работоспособных жителей

Численность рабочей силы в Волгоградской области оставляет около 1,3 миллиона человек. Такие данные, как передает V102.RU, озвучил 21 октября Волгоградстат.

На основании выборочного обследования жителей в возрасте 15 лет и старше установлено, по данным на июнь-август текущего года, что 77% работоспособного населения проживает в городах и 23% - в сельской местности.

Рабочую силу представляют как мужчины, так и женщины. Соотношение 52,6% к 47,4% соответственно. Уровень участия мужчин в рабочей силе выше и составляет в целом по региону 61,8%.

Данный показатель отражает отношение численности рабочей силы определенной возрастной группы к общей численности населения этой возрастной группы.

Фото из архива V102.RU

