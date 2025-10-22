Общество

«Я просто люблю свою работу»: волгоградка стала лучшим водителем трамвая в 2025 году

Общество 22.10.2025 10:13
Водитель трамвая 3 класса Алевтина Журавлёва стала лучшей в номинации «Приёмка трамвая перед выездом на линию» на всероссийском конкурсе профессионального мастерства. Журналисты V102.RU поговорили с ней о том, как она пришла в профессию, что самое важное в работе и каково быть женщиной за пультом многотонной машины.

— Алевтина, как вы пришли к профессии водителя трамвая?

— Я с детства любила трамваи. У нас в семье никто с транспортом не был связан, но мне всегда нравилось смотреть, как они едут — большие, тихие, уверенные. Потом, уже повзрослев, решила: почему бы и нет? Закончила обучение, пришла работать — и сразу поняла, что это моё.

— Почему именно трамвай, а не, например, автобус или троллейбус?

— Трамвай мне ближе. Он идёт по рельсам, у него свой характер. Тут всё чётко — своя линия, своя дисциплина. И технически он интереснее, всё нужно понимать, чувствовать машину. Это не просто сел и поехал.


— Как близкие отнеслись к вашему выбору?

— По-разному. Кто-то удивился, кто-то говорил: «Тяжело, это мужская профессия». Но я не обращала внимания. Главное, чтобы работа нравилась. А когда видят, что у меня получается, что я довольна, — только поддерживают.

— Что для вас самое важное в работе водителя?

— Ответственность. Каждый день садишься за пульт, и на тебе люди, техника, безопасность. Нужно быть внимательной к каждому сигналу, к каждому звуку. От твоей реакции многое зависит. И, конечно, техническая часть — приёмка перед выездом. Если всё сделано правильно, день проходит спокойно.

— Вы как раз стали лучшей в номинации «Приёмка трамвая перед выездом на линию». Что проверяете в первую очередь?

— Сначала внешний осмотр — колёса, кузов, двери. Потом проверяю освещение, тормоза, песочницу, стеклоочистители, сигналы, зеркала. Всё должно работать идеально. Иногда достаточно мелочи, чтобы вагон не выпустили на линию. Поэтому стараюсь делать всё по инструкции, не торопиться.


— Как проходил конкурс?

— Было волнительно. Всё строго: и теория, и практика, и приёмка. Жюри следит за каждым шагом. Я просто делала, как обычно делаю на работе, — спокойно и внимательно. Наверное, поэтому получилось хорошо. Когда объявили результат, даже не сразу поверила.

— Что чувствовали, когда узнали, что стали лучшей?

— Радость, конечно. Всё-таки старалась. Было приятно, что оценили. Коллеги потом поздравляли, смеялись: «Ну, дала всем жару!» Но это не про соперничество, а про уважение. Все старались, все молодцы. В нашем депо очень хорошая команда, все помогают, если что-то случается. Такое отношение дорогого стоит.

— Расскажите, как вам работается в «Электротранспорте Плюс».

— Мне здесь нравится. Коллектив дружный, руководство идёт навстречу, всё организовано. У нас порядок с техникой, регулярно проводят проверки, инструктажи. Если что-то не так — мастера быстро помогают, никогда не оставят одну с проблемой. Обучение тоже хорошее — всё объясняют, показывают, дают время разобраться.

Чувствуется, что здесь уважают людей, ценят тех, кто работает с душой. И это чувствуется в атмосфере — никто не равнодушен, все стараются, чтобы пассажирам было комфортно и безопасно.


— Бывает ли, что пассажиры реагируют необычно, видя женщину за пультом?

— Бывает. Кто-то удивляется, кто-то улыбается. Иногда мужчины специально заглядывают в кабину — убедиться, что действительно женщина ведёт. А потом благодарят, когда аккуратно и вовремя доезжаем. Это приятно.

— Что самое сложное в вашей работе?

— Сложности бывают разные — и погода, и неисправности, и дорожные ситуации. Нужно сохранять спокойствие. Иногда технически непросто: трамвай — тяжёлая машина, всё должно быть отлажено. Но у нас хорошая команда, механики, мастера — если что, всегда помогут.

— Что вам в этой профессии больше всего нравится?

— Сам процесс. Когда выходишь на линию, всё проверено, всё работает — и ты едешь. Люди, город, движение — и понимаешь, что делаешь нужное дело. Трамвай — часть жизни города, и быть его частью — это круто.


— Каковы ваши дальнейшие планы?

— Хочу выучиться на 2 класс, повышать квалификацию. Хочу стать ещё увереннее за пультом. А потом, может быть, помогать учить молодых водителей. Мне нравится объяснять и делиться опытом.

— Что бы вы сказали тем, кто только думает о профессии водителя трамвая?

— Если есть желание — пробуйте. Главное — ответственность и внимательность. А всё остальное приходит с опытом. Работа непростая, но интересная. Когда любишь то, что делаешь, усталость уходит, а остаётся только удовлетворение.

— Спасибо вам за разговор.

— Спасибо вам. Приятно, что интересуются нашей работой. Иногда кажется, что водителей не замечают — просто садятся и едут. А ведь за каждым рейсом стоит труд, ответственность и любовь к делу. Я просто делаю свою работу как надо, и, наверное, именно это главное.

Фото: из личного архива Алевтины Журавлёвой

