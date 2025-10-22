



Полицейские задержали мошенницу из Адыгеи, которая обманула 33-летнего участника СВО из Кемеровской области, следовавшего транзитом через Волгоград. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, ранее судимая 33-летняя женщина промышляла на транзитных транспортных развязках, подыскивала участников СВО и входила к ним в доверие.

- Подозреваемая обещала своим новым знакомым комфортные условия службы и убеждала оформить на нее нотариальную доверенность. По данной доверенности злоумышленница могла распоряжаться всеми финансами потерпевших, - сообщили в Главке.

Житель Кемеровской области поверил мошеннице. По оформленной на нее доверенности она пыталась снять с его счета 400 тысяч рублей, но ее задержали.

В настоящее время проверяется причастность задержанной и к другим аналогичным преступлениям.

Полиция просит граждан, которые пострадали от действий задержанной, обращаться по номерам телефонов - Дежурная часть Отдела полиции № 2 (Краснооктябрьский район) Управления МВД России по г. Волгограду: 8 (442) 93 74 90; 8 (8442) 73 10 02 или по номеру 02.

Видео ГУ МВД России по Волгоградской области





