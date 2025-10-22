Подпольными ветпрепаратами для скота снабжала лаборатория фермеров под Волгоградом





В Дубовском районе Волгоградской области на территории ветеринарной лаборатории силовики вскрыли незаконное производство ветпрепаратов. По сообщению пресс-службы СУ СКР, уголовное дело возбуждено в отношении 76-летней директора организации.

– По данным следствия, возглавляемая подозреваемой организация обладала лицензией на осуществление фармацевтической деятельности, включающей розничную торговлю лекарственными средствами для ветеринарного применения. В 2023–2024 годах руководитель, действуя из корыстных побуждений, организовала незаконное производство и реализацию препаратов, не прошедших государственную регистрацию и не включённых в реестр лекарственных средств для животных, – сообщила официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.

При этом обязательная экспертиза качества и процедура государственной регистрации лекарственных средств, произведенных в Дубовском районе Волгоградской области, не проводились. Легализовать препараты руководство организации не пыталось.

Всего за год ветлаборатория продала препаратов, по версии следствия, не менее чем на 20 миллионов рублей.

– Городищенским межрайонным следственным отделом СУ СКР возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238.1 УК РФ – незаконные производство и сбыт незарегистрированных лекарственных средств, совершённые в крупном размере. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, – уточнила Рудник.

Как сообщает ИА «Высота 102», речь идет о коммерческой организации – ООО «Волгоградская областная производственная ветеринарная лаборатория». В преступлении подозревается директор лаборатории Валентина Полуэктова. Свою вину в содеянном директор уже полностью признала.