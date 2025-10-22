Пенсионерка сгорела заживо в Волгоградской области

Трагедия произошла в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС России по региону, 66-летняя женщина погибла при пожаре частного дома в поселке Калинин.

- Горел по всей площади деревянный дом размером 3х7 кв.м. Подразделения 19-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 22:19. К сожалению, погибла женщина 1959 г.р.,- рассказали в оперативном ведомстве.

Тревожный вызов на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступил в 21:43. К приезду пожарных строение было полностью объято огнем. На тушение пожара ушло 36 минут. Причину возгорания устанавливают специалисты испытательной пожарной лаборатории.

Фото из архива V102.RU





