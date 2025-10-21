В Волгоградской области больше многодетных семей получат льготы





В Волгоградской области увеличат возможности многодетным семьям для получения льгот. Как уточнили в пресс-службе Облдумы, соответствующие изменения предложил внести в региональный Социальный кодекс глава региона Андрей Бочаров.

Данные поправки уже проходят рассмотрение профильным комитетом облдумы. Предлагается включить в число получателей льгот многодетные семьи, в которых старший ребенок до 23 лет является инвалидом с детства либо имеет инвалидность с третьей степенью, вне зависимости от обучения в образовательной организации.

Депутаты поддержали законопроект губернатора. Окончательное решение будет принято облдумой на заседании. Финансирование данной инициативы также будет предусмотрено в областном бюджете.