На ярмарке под Волгоградом торговали подозрительным мясом и яйцами





В Среднеахтубинском районе Волгоградской области в ходе рейда на специализированной ярмарке изъяли целый ряд товаров у трех продавцов, торговавших без сопроводительных документов.

Как сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора, по результатам надзорного мероприятия у индивидуальных предпринимателей были выявлены нарушения ветеринарного законодательства и требований технических регламентов.

- Установлено, что предприниматели осуществляли реализацию субпродуктов говяжьих (3,2 кг), масла сладко-сливочного (3,5 кг), субпродуктов (2,1 кг), мясо кролика охлажденное (4,3 кг), перепелиные яйца (160 штук) без ветеринарных сопроводительных документов, - уточнили в надзорном ведомстве.

По данным фактам предприниматели привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ. Выданы предписания и установлены сроки устранения нарушений. Продукция снята с реализации и уничтожена.