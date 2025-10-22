Стали известны причины сбоев в работе Telegram и WhatsApp*

Роскомнадзор 22 октября пояснил, почему в регионах южной части России отмечаются проблемы в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp*. Как сообщает V102.RU, в ведомстве на соответствующий запрос ТАСС ответили, что Роскомнадзор принимает меры по частичному ограничению работы указанных иностранных мессенджеров.

Соответствующие мероприятия, как пояснили в РКН, проводятся для противодействия преступникам, которые используют Telegram и WhatsApp* для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан. Владельцы мессенджеров в свою очередь не предпринимают никаких мер и игнорируют соответствующие требования, которые им направлялись неоднократно.

- Для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению работы иностранных мессенджеров, - сообщили ТАСС в Роскомнадзоре.

Напомним, жители Волгоградской области утром 22 октября продолжают отмечать сбои в работе двух мессенджеров Telegram и WhatsApp*. Регион оказался в списке субъектов РФ юга России, где данная проблема носит наиболее массовый характер.

*Продукт компании Meta, признанной в России экстремистской организацией и запрещенной на территории РФ





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!