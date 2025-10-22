Беспилотная опасность объявлена в Волгоградской области





В Волгоградской области в ночь на 22 октября вновь был объявлен режим беспилотной опасности. Сообщения от единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций поступили на мобильные устройства жителей региона после полуночи. .

Волгоградцев вновь призывают соблюдать меры безопасности

- .Избегайте открытых участков улиц. Не подходите к окнам, — говорится в рассылке.

Отметим, что аэропорт Волгограда продолжает работу в штатном режиме. Сообщений о возможных ограничениях от Росавиации не поступало.