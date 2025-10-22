Общество

Двоих педагогов городищенской школы №1 похоронят 22 октября

22.10.2025 11:05
В Городищенском районе Волгоградской области сегодня, 22 октября, пройдет прощание с педагогами школы №1 Виталием Пирожковым и Еленой Чурсиной. Как уточнили в администрации школы, оба боролись с тяжелыми заболеваниями. 

– У Виталия Ивановича были проблемы со здоровьем, скончался вчера 19 октября от аневризма головного мозга. Елена Витальевна долгие годы боролась с диабетом, к сожалению, печальная весть о ее смерти к нам пришла вчера – 21 октября, – пояснили в школе. 

Прощание с педагогами пройдет сегодня с 13:50 на Димитриевском кладбище. 

Фото: Сергей Будников / t.me

