Двоих педагогов городищенской школы №1 похоронят 22 октября





В Городищенском районе Волгоградской области сегодня, 22 октября, пройдет прощание с педагогами школы №1 Виталием Пирожковым и Еленой Чурсиной. Как уточнили в администрации школы, оба боролись с тяжелыми заболеваниями.

– У Виталия Ивановича были проблемы со здоровьем, скончался вчера 19 октября от аневризма головного мозга. Елена Витальевна долгие годы боролась с диабетом, к сожалению, печальная весть о ее смерти к нам пришла вчера – 21 октября, – пояснили в школе.

Прощание с педагогами пройдет сегодня с 13:50 на Димитриевском кладбище.

Фото: Сергей Будников / t.me