В ЦПКиО Волгограда «лысеет» колесо обозрения: рабочие снимают кабинки





В Волгограде сегодня, 22 октября, подрядчик ЦПКиО демонтирует пассажирские кабинки на аттракционе колесо обозрения. Как сообщает ИА «Высота 102», в ближайшие дни их все перевезут на юг региональной столицы. Всего рабочим предстоит снять с аттракциона 20 модулей.

Напомним, ранее информагентство сообщало о стартовавшем демонтаже подсветки с колеса обозрения. Работы с пассажирскими модулями – второй этап демонтажных работ.

– Стартовали демонтажные работы с пассажирских модулей. Каждый весит порядка 250 килограммов, – рассказал представитель компании-подрядчика Леонид Семыкин. – В ближайшие два дня начнем демонтировать уже само колесо обозрения, а уже через пару месяцев волгоградцы смогут его увидеть на новом месте.





По словам Леонида Семыкина, для ускорения демонтажа кабинок задействованы две автовышки и один пятитонный манипулятор для их вывоза.

– Впоследствии будет использоваться более габаритная техника: 30-ти и 55-тонные краны, 45-метровые вышки. Для демонтажа центральной оси будет привлечен 130-тонный кран, – уточнил представитель подрядной компании.

50-метровое колесо обозрения, напомним, далее переедет на бульвар Энгельса в Красноармейском районе, и начнет работать на новом месте уже в следующем теплом сезоне.

В самом ЦПКиО на месте 50-метрового объекта развлечений появится новое вантовое колесо обозрения высотой 120 метров. Оно станет первым объектом развлечения такого рода в России, самым большим по диаметру и вторым по высоте в стране после 140-метрового «Солнца Москвы» на ВДНХ.

Возведение нового колеса в ЦПКиО уже стартовало – в настоящее время на площадке ведется обустройство фундамента.