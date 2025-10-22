Экономика

Волгоградские товары под брендом «Сделано в России» продвинут за рубежом

Экономика 22.10.2025 07:47
0
22.10.2025 07:47


Товары производителей Волгоградской области будут продвигать под брендом «Сделано в России». Соответствующее соглашение, сообщает ИА «Высота 102» заключили Центр поддержки экспорта Волгоградской области и Российский экспортный центр (РЭЦ).

Отмечается, что соглашение будет способствовать популяризации отечественной продукции за рубежом, укрепит узнаваемость национального бренда.  

– Мы считаем принципиально важным, чтобы регионы активно присоединялись к федеральной программе продвижения национального бренда. Только совместными усилиями можно сформировать по-настоящему сильный имидж отечественной продукции и укрепить позиции России на мировом рынке, – подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

Материал опубликован в рамках спецпроекта ИА «Высота 102» «Развитие Волгоградской области»

Лента новостей

09:03
«По-прежнему ночуем в дождевиках»: в Волгограде подрядчик «забыл» о капремонте общежития на ул. ЧебышеваСмотреть фотографии
08:17
Подпольными ветпрепаратами для скота снабжала лаборатория фермеров под ВолгоградомСмотреть фотографии
07:47
Волгоградские товары под брендом «Сделано в России» продвинут за рубежомСмотреть фотографии
07:02
«Магия» рассеется в новогоднюю ночь: водительские права перестанут продлевать автоматомСмотреть фотографии
06:40
Волгоградцы остались без связи в Telegram и WhatsApp* 22 октябряСмотреть фотографии
06:27
Центр Волгограда к 1 декабря подготовят для расширения платных парковокСмотреть фотографии
05:50
Беспилотная опасность объявлена в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:15
В России задумались о запрете продажи табака на остановкахСмотреть фотографии
20:50
Электрички два дня не будут ходить до аэропорта в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:20
Жители двух домов в центре Волгограда остались без теплаСмотреть фотографии
19:50
В Волгоградской области подсчитали число работоспособных жителейСмотреть фотографии
19:20
В Волгоградской области больше многодетных семей получат льготыСмотреть фотографии
18:41
В Волгограде арестовали бородачей из видеоролика cо свадебным раллиСмотреть фотографииCмотреть видео
18:39
В Волгограде из-за ДТП встало движение трамваев №3Смотреть фотографии
18:01
«Собаки сутулые!»: в Волгограде многодетная унижала, истязала и «забывала» кормить малышейСмотреть фотографииCмотреть видео
17:44
Участнику СВО в Волгограде передали «Москвич» с ручным управлениемСмотреть фотографии
16:55
В Волжском направлено в суд дело врача, убившего по неосторожности пенсионераСмотреть фотографии
16:25
Что делать, если в квартире нет тепла: куда обращаться при холодных батареях в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:21
Шахназаров назвал несвоевременным переименование Волгограда в СталинградСмотреть фотографииCмотреть видео
15:31
В Волгограде владельца шашлычной оштрафовали за трудоустройство иностранкиСмотреть фотографии
14:35
Андрей Бочаров потребовал усилить защиту важных систем и объектов от террористовСмотреть фотографии
13:57
Отца Героя России из Камышина наградили в МосквеСмотреть фотографии
13:41
Волгоградцы сообщают о массовом сбое TelegramСмотреть фотографии
13:19
Сотрудники поездов назвали самые необычные вещи, которые забывали пассажирыСмотреть фотографии
13:09
В волгоградской полиции подтвердили участие детей в погроме дома из-за замечанияСмотреть фотографии
13:07
Андрей Бочаров провёл встречу с представителями мусульманского духовенства РоссииСмотреть фотографии
12:29
В Волгограде новоиспечённых россиян лишили паспортов за неявку в военкоматСмотреть фотографииCмотреть видео
12:02
Закон не писан? В Волгограде омбудсмен Ростовщиков вмешался в скандал с «рабским» трудом почтальоновСмотреть фотографии
11:55
Стали известны подробности массового ДТП на «танцующем» мостуСмотреть фотографии
11:46
T2 представит цифровые решения на межрегиональном форуме «ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA`2025»Смотреть фотографии
 