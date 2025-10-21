Жители двух домов в центре Волгограда остались без тепла





В Центральном районе Волгограда жители двух смежных многоквартирных домов пожаловались на отсутствие тепла в их квартирах. Как рассказали жители домов по ул. Коммунистическая, 34 и ул. Гагарина, 16, после подачи ресурса его в домах едва ли хватает, чтобы батареи можно было назвать теплыми.

- Обращались в нашу управляющую компанию ООО «ЦУК» с жалобой на еле теплые батареи, но в ответ лишь слышим о том, что ресурс подается в полном объеме. Днем батареи еле теплые, а уже ночью становится такой дубак, что они вовсе остывают. Детей приходится чуть ли не в куртках укладывать под одеялами, чтобы они не простудились в такой холодине, - пожаловались редакции информагентства местные жители.

По словам волгоградцев, в управляющей организации от них лишь отмахиваются, поясняя, что вся необходимая подготовка для отопительного сезона была выполнена компанией.

Примечательно, что коммунальная организация имеет лишь один номер телефона для приема обращений от граждан, но и по нему редакции информагентства дозвониться не удалось – на том конце лишь скидывают вызов.

Жители многоквартирных домов по ул. Коммунистическая, 34 и ул.Гагарина, 16 просят администрацию района обратить вниманием на проблему и посодействовать в ее решении.

Скриншот Google Maps