Общество

Жители двух домов в центре Волгограда остались без тепла

Общество 21.10.2025 20:20
0
21.10.2025 20:20


В Центральном районе Волгограда жители двух смежных многоквартирных домов пожаловались на отсутствие тепла в их квартирах. Как рассказали жители домов по ул. Коммунистическая, 34 и ул. Гагарина, 16, после подачи ресурса его в домах едва ли хватает, чтобы батареи можно было назвать теплыми. 

- Обращались в нашу управляющую компанию ООО «ЦУК» с жалобой на еле теплые батареи, но в ответ лишь слышим о том, что ресурс подается в полном объеме. Днем батареи еле теплые, а уже ночью становится такой дубак, что они вовсе остывают. Детей приходится чуть ли не в куртках укладывать под  одеялами, чтобы они не простудились в такой холодине, - пожаловались редакции информагентства местные жители. 

По словам волгоградцев, в управляющей организации от них лишь отмахиваются, поясняя, что вся необходимая подготовка для отопительного сезона была выполнена компанией. 

Примечательно, что коммунальная организация имеет лишь один номер телефона для приема обращений от граждан, но и по нему редакции информагентства  дозвониться не удалось – на том конце лишь скидывают вызов.  

Жители многоквартирных домов по ул. Коммунистическая, 34 и ул.Гагарина, 16 просят администрацию района обратить вниманием на проблему и посодействовать в ее решении. 

Скриншот Google Maps

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
21.10.2025 19:50
Общество 21.10.2025 19:50
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2025 19:20
Общество 21.10.2025 19:20
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2025 18:41
Общество 21.10.2025 18:41
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2025 18:39
Общество 21.10.2025 18:39
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2025 18:01
Общество 21.10.2025 18:01
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2025 17:44
Общество 21.10.2025 17:44
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2025 16:55
Общество 21.10.2025 16:55
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2025 16:25
Общество 21.10.2025 16:25
Комментарии 0

0
Далее
Общество
21.10.2025 16:21
Общество 21.10.2025 16:21
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2025 15:31
Общество 21.10.2025 15:31
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2025 14:35
Общество 21.10.2025 14:35
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2025 13:57
Общество 21.10.2025 13:57
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2025 13:41
Общество 21.10.2025 13:41
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2025 13:19
Общество 21.10.2025 13:19
Комментарии 0

0
Далее
Общество
21.10.2025 13:07
Общество 21.10.2025 13:07
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:15
В России задумались о запрете продажи табака на остановкахСмотреть фотографии
20:50
Электрички два дня не будут ходить до аэропорта в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:20
Жители двух домов в центре Волгограда остались без теплаСмотреть фотографии
19:50
В Волгоградской области подсчитали число работоспособных жителейСмотреть фотографии
19:20
В Волгоградской области больше многодетных семей получат льготыСмотреть фотографии
18:41
В Волгограде арестовали бородачей из видеоролика cо свадебным раллиСмотреть фотографииCмотреть видео
18:39
В Волгограде из-за ДТП встало движение трамваев №3Смотреть фотографии
18:01
«Собаки сутулые!»: в Волгограде многодетная унижала, истязала и «забывала» кормить малышейСмотреть фотографииCмотреть видео
17:44
Участнику СВО в Волгограде передали «Москвич» с ручным управлениемСмотреть фотографии
16:55
В Волжском направлено в суд дело врача, убившего по неосторожности пенсионераСмотреть фотографии
16:25
Что делать, если в квартире нет тепла: куда обращаться при холодных батареях в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:21
Шахназаров назвал несвоевременным переименование Волгограда в СталинградСмотреть фотографииCмотреть видео
15:31
В Волгограде владельца шашлычной оштрафовали за трудоустройство иностранкиСмотреть фотографии
14:35
Андрей Бочаров потребовал усилить защиту важных систем и объектов от террористовСмотреть фотографии
13:57
Отца Героя России из Камышина наградили в МосквеСмотреть фотографии
13:41
Волгоградцы сообщают о массовом сбое TelegramСмотреть фотографии
13:19
Сотрудники поездов назвали самые необычные вещи, которые забывали пассажирыСмотреть фотографии
13:09
В волгоградской полиции подтвердили участие детей в погроме дома из-за замечанияСмотреть фотографии
13:07
Андрей Бочаров провёл встречу с представителями мусульманского духовенства РоссииСмотреть фотографии
12:29
В Волгограде новоиспечённых россиян лишили паспортов за неявку в военкоматСмотреть фотографииCмотреть видео
12:02
Закон не писан? В Волгограде омбудсмен Ростовщиков вмешался в скандал с «рабским» трудом почтальоновСмотреть фотографии
11:55
Стали известны подробности массового ДТП на «танцующем» мостуСмотреть фотографии
11:46
T2 представит цифровые решения на межрегиональном форуме «ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA`2025»Смотреть фотографии
11:32
В Волгограде массовое ДТП спровоцировало пробку на «танцующем» мостуСмотреть фотографииCмотреть видео
11:30
Топ-менеджеров волгоградских фирм-застройщиков не хотят выпускать из СИЗОСмотреть фотографии
10:47
Под Урюпинском погиб водитель перевернувшейся иномаркиСмотреть фотографии
10:45
Волгоградцев хотят жестче штрафовать за пожары в лесах и зданияхСмотреть фотографии
10:43
Старенькую «шестерку» скомкало в ДТП с грузовиком на западе ВолгоградаСмотреть фотографии
10:26
В Волгограде снесли старую двухэтажку на ул. БобровскойСмотреть фотографии
10:04
Проделки юных зацеперов сняли на видео в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
 