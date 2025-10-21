Транспорт

Электрички два дня не будут ходить до аэропорта в Волгограде

Транспорт 21.10.2025 20:50
С 22 по 24 октября четыре электрички будут ходить по укороченному маршруту, не доходя до аэропорта в Волгограде. Об этом, как передает V102.RU, сообщили в ПривЖД.

Изменения коснутся электропоездов, курсирующих между станциями Шпалопропитка и Аэропорт. Это связано с ремонтом на станции Разгуляевка.

Маршрут сократиться у электричек:

- №6708 Шпалопропитка – Аэропорт (22 и 23 октября);

- № 6730 Аэропорт – Шпалопропитка (22 и 23 октября);

- №6726 Шпалопропитка – Аэропорт (24 октября); 

- №6736 Аэропорт – Шпалопропитка (24 октября).

Они будут ходить до станции Волгоград-1.


