Электрички два дня не будут ходить до аэропорта в Волгограде

С 22 по 24 октября четыре электрички будут ходить по укороченному маршруту, не доходя до аэропорта в Волгограде. Об этом, как передает V102.RU, сообщили в ПривЖД.
Изменения коснутся электропоездов, курсирующих между станциями Шпалопропитка и Аэропорт. Это связано с ремонтом на станции Разгуляевка.
Маршрут сократиться у электричек:
- №6708 Шпалопропитка – Аэропорт (22 и 23 октября);
- № 6730 Аэропорт – Шпалопропитка (22 и 23 октября);
- №6726 Шпалопропитка – Аэропорт (24 октября);
- №6736 Аэропорт – Шпалопропитка (24 октября).
Они будут ходить до станции Волгоград-1.
