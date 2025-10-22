Волгоградцы остались без связи в Telegram и WhatsApp* 22 октября





Жители Волгоградской области утром 22 октября продолжают отмечать проблемы в работе двух мессенджеров Telegram и WhatsApp*. Регион оказался в списке субъектов РФ, где данная проблема носит наиболее массовый характер.

По сообщению волгоградцев, с раннего утра они не могут получить доступ к каналам Telegram, а сообщения, отправленные в другом мессенджере, не доходят адресатам.

По информации мониторингового сервиса СБОЙ,РФ, Волгоградская область находится на 9 месте в списке регионов, жители которых чаще всего жалуются на проблемы общения в WhatsApp*. С утра мониторщики зафиксировали порядка 200 жалоб на работу мессенджера в стране.

На некорректную работу Telegram жалуются волгоградцы еще чаще – Волгоградский регион четвертый в списке «проблемных».

Ранее сообщалось, что проблемы в работе мессенджеров стали отмечаться еще днем 21 октября. При этом национальный мессенджер МАКС продолжает работу без сбоев.

*Продукт компании Meta, признанной в России экстремистской организацией и запрещенной на территории РФ