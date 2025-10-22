Общество

Центр Волгограда к 1 декабря подготовят для расширения платных парковок

22.10.2025
Власти Волгограда объявили о проведении конкурсных процедур по изменению схемы движения на 12 дорогах в центре города. Корректировки необходимы для анонсированного властями расширения платного парковочного пространства.

Платные парковочные места будут размечены на пр-те Ленина в границах ул. 13 Гвардейской и ул. Пражской, а также в границах ул. Пражской и ул. 7 Гвардейской; на ул. 13-й Гвардейской; ул. Гагарина; ул. Коммунистической; ул. Мира; ул. Порт-Саида; ул. Пражской; ул. Симбирцева; на набережной им. 62 Армии, а также местном проезде до от ул. Калинина. Здесь также будут установлены специальные знаки.

Кроме того, обновлённая схема организации дорожного движения предусматривает массовый демонтаж пешеходных ограждений вдоль проезжей части ул. Мира и организацию двух новых пешеходных переходов к парковочному пространству, находящемуся посреди пр. Ленина напротив «Дома офицеров». Специальная разметка поможет автолюбителям, оставляя машины, безопасно переходить проезжую часть в направлении прилегающего сквера.

Примечательно, что работы по обновлению разметки и замене знаков должны быть завершены до 1 декабря 2025 года. На эти цели из бюджета выделено 49,4 млн рублей. Исполнитель будет отобран по итогу открытого аукциона к концу октября.

Напомним, ранее редакция уже сообщала о планах властей по расширению платных парковок на территорию, находящуюся в границах Аллеи Героев и улицы 7-й Гвардейской. Здесь муниципалитет планирует обустроить 40 новых парковок на 858 машиномест.

Точная дата запуска нового режима парковок пока держится от волгоградцев в тайне, однако собственные источники издания сообщали, что городскими чиновниками обозначен для этого крайний срок — ноябрь-декабрь 2025 года.

В мае 2024 года в Волгограде заработала первая платная парковка на Привокзальной площади. В августе 2024 года платные стоянки появились еще на семи центральных улицах. Весной 2025 года режим платной парковки был распространен еще на 15 улиц.

