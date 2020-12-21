



Двое жителей Волгоградской области 30 и 29 лет выслушали приговор за разбойное нападение в ресторане "Макдоналдс". Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, преступление, как установил Волжский городской суд, было совершено в туалете ресторана 25 августа 2019 года.

Подсудимые напали на мужчину, который зашел в туалет с сумкой. Они нанесли ему не менее двух ударов кулаками в голову. Когда потерпевший упал они продолжали его избивать. Затем разбойники отобрали у него сумку, достали 8340 рублей и скрылись.

В результате совместных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ по Волгоградской области и ЦПЭ ГУ МВД России по региону, подозреваемых установили и задержали.

Им назначено 5 и 5,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Вину подсудимые не признали. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.



