Расследования

За разбой в «Макдоналдсе» осуждены двое жителей Волгоградской области

Расследования 21.12.2020 13:26
0
21.12.2020 13:26


Двое жителей Волгоградской области 30 и 29 лет выслушали приговор за разбойное нападение в ресторане "Макдоналдс". Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, преступление, как установил Волжский городской суд, было совершено в туалете ресторана 25 августа 2019 года.
Подсудимые напали на мужчину, который зашел в туалет с сумкой. Они нанесли ему не менее двух ударов кулаками в голову. Когда потерпевший упал они продолжали его избивать. Затем разбойники отобрали у него сумку, достали 8340 рублей и скрылись.
В результате совместных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ по Волгоградской области и  ЦПЭ ГУ МВД России по региону, подозреваемых установили и задержали. 
Им назначено 5 и 5,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Вину подсудимые не признали. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

2-ком.кв-ра в сданном доме ЖК "Бейкер стрит".Всего 3,5 млн р.!

Подвесные потолки Армстронг. Плита - 85 руб./шт.. 95 50 05; 95 50 06

Экспресс-тесты для выявления антител класса IgG/IgM
Расследования
21.12.2020 19:57
Расследования 21.12.2020 19:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.12.2020 17:47
Расследования 21.12.2020 17:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.12.2020 11:32
Расследования 21.12.2020 11:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.12.2020 10:08
Расследования 21.12.2020 10:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.12.2020 15:01
Расследования 20.12.2020 15:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.12.2020 12:51
Расследования 20.12.2020 12:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.12.2020 17:29
Расследования 19.12.2020 17:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.12.2020 17:34
Расследования 18.12.2020 17:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.12.2020 17:09
Расследования 18.12.2020 17:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.12.2020 15:28
Расследования 18.12.2020 15:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.12.2020 14:59
Расследования 18.12.2020 14:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.12.2020 12:51
Расследования 18.12.2020 12:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.12.2020 18:44
Расследования 17.12.2020 18:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.12.2020 17:25
Расследования 17.12.2020 17:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.12.2020 11:35
Расследования 17.12.2020 11:35
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:57
В Волгограде участнику кровавой расправы из-за ссоры в чате продлили арестСмотреть фотографии
17:47
Под Волгоградом чау-чау изуродовала дачнице лицоСмотреть фотографии
17:18
Зловонную жижу под видом кристальной воды продают селянам в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
17:07
Главный технолог "Виво маркет" рассказала правду о еде в школьных столовых ВолгоградаСмотреть фотографии
16:55
Губернатор Волгоградской области вошел в состав ГоссоветаСмотреть фотографии
16:15
Президент в пойме и салют: в Волгограде утвердили программу празднования Нового годаСмотреть фотографии
16:14
Опыт и новые знания: слушатели инновационных программ в ВолГУ повышают квалификацию в рамках федерального проектаСмотреть фотографии
15:46
Пили и дули: в Волгограде разгоряченные алкоголем водители попали на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
15:12
Стало известно, какие подарки волгоградцы найдут под новогодней елкойСмотреть фотографии
14:46
Жители Котельниково активно участвуют в движении «Котельниково – Земля Героев»Смотреть фотографии
14:40
Жителя Волгоградской области подстрелили на охотеСмотреть фотографии
13:58
Температура под контролем: тепловизор «Ростелекома» поможет защитить от инфекций посетителей ТЦ «Космос» в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:50
В центре Волгограда засияют гигантские новогодние свечиСмотреть фотографии
13:47
В Волгоградской области ищут пропавшего рыбакаСмотреть фотографии
13:26
За разбой в «Макдоналдсе» осуждены двое жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:18
«Не меньше 25 тысяч»: на пикетах в Волгограде потребовали от государства помощи людям в год пандемииСмотреть фотографии
12:28
В Волгоградской области продолжается работа по газификации территорийСмотреть фотографии
12:19
Конца не видно: новых заражений COVID-19 в Волгоградской области стабильно многоСмотреть фотографии
12:08
Запасаем койки и лекарства: в Волгоградской области готовятся к вспышке коронавируса после новогодних посиделокСмотреть фотографии
11:32
Вину не признали: осуждены убийцы 18-летнего парня у клуба "ЛОФТ" в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:24
В Волгоградской области установлены новые пределы пограничной зоныСмотреть фотографии
11:16
В столкновении двух "КАМАЗов" в Волгоградской области погиб человекСмотреть фотографии
10:08
Житель Волгоградской области ответит за кровавую расправу на глазах ребенкаСмотреть фотографии
09:53
От неисправного авто в Волгоградской области вспыхнул гигантский костерСмотреть фотографии
09:03
«ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» отмечает 63-летиеСмотреть фотографии
09:00
Волгоградцы поблагодарили прокурора области за возвращение трамваяСмотреть фотографии
08:34
Не платишь за электроэнергию – рискуешь на Новый год оказаться с заблокированной картойСмотреть фотографии
22:27
Жуткое месиво: под Волгоградом бетоновоз похоронил под собой иномаркуСмотреть фотографии
21:33
Компания из Чечни требует денег с заказчика мусороперерабатывающего комплекса в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:56
Волгоградская облдума не отказалась от банкетов с официантами в тяжелый годСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 