Спорт

Глобальная перестройка не нужна: волгоградские болельщики и эксперты подводят итоги межсезонья «Ротора»

Спорт 20.12.2020 18:54
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20.12.2020 18:54


Волгоградский "Ротор" завершил первую часть сезона  в Первенстве РПЛ на 13-ом месте и ушёл в отпуск до середины января, когда команда вновь соберётся в Москве и улетит на сборы в Турцию для подготовки к решающему этапу чемпионата. Зимнее межсезонье – самое время поговорить о промежуточных итогах сезона для "Ротора" сквозь призму качества и укомплектованности состава, за который отвечает главный тренер "Ротора" Александр Хацкевич и перед которым стоит задача сохранения прописки волгоградской команды в элитном дивизионе по итогам окончания первенства РПЛ в мае следующего года. Какие ошибки были допущены руководством и тренерским штабом, что нужно исправить в ходе зимнего трансферного окна для того,  чтобы состав стал выглядеть более сбалансированным и боеспособным? Болельщики «Ротора» и спортивные блогеры поделились с ИА «Высота 102» своими мыслями и прогнозами. 
После последнего матча «Ротора» против «Арсенала», в котором волгоградская команда обыграла  тульский клуб, главный тренер нашей команды Александр Хацкевич озвучил  журналистам и болельщикам планы  клуба на ближайшее будущее. В частности, были затронуты вопросы о необходимом  усилении состава, также главный тренер признал, что некоторым игрокам  придется покинуть «Ротор» уже в предстоящее трансферное окно.
Хацкевич отметил, что клуб сделает  ставку на приобретение опытных футболистов, способных в кратчайшие сроки решить поставленную  задачу перед клубом. И первые слухи о потенциальных новичках Ротора подтверждают эту информацию. В блогах и телеграм-каналах  обсуждаются новости о предстоящем приходе в волгоградский коллектив уже на предстоящей неделе   полузащитника  «Астаны» и сборной Белоруссии 32-летнего Ивана Маевского, с игрой которого хорошо знаком Александр Хацкевич, соотечественник Маевского.
Также буквально на днях появилась информация  о том, что «Ротор» ведёт переговоры с бывшим защитником московского «Динамо» и сборной России 30-летним Константином Раушом. Вполне возможно, что он рассматривается как конкурент на позицию левого защитника для Данилы Степанова, которого многие болельщики волгоградского клуба считают лучшим игроком команды в первой части сезона.

Помимо этого «Ротору» требуется усиление линии атаки. Подопечные Александра Хацкевича за 18 туров забили всего 9 мячей - меньше всех в лиге. Вследствие в том числе и этого и побед было одержано очень мало на данном этапе - всего лишь 3.
В ходе летнего трансферного окна волгоградский клуб подписал нескольких нападающих и атакующих футболистов, которые должны были решить проблему реализации голевых моментов. Но, к сожалению, далеко не все из них оправдали ожидания фанатов. Претензий по эффективности своей игры не заслуживает разве что форвард "Ротора" Джовино Фламарион, пришедший в команду из грузинского «Динамо». Он записал на свой счёт 3 гола и одну голевую передачу. Все остальные новички команды не могут похвастаться таким эффективным КПД. Надо отметить, что трансферная политика руководства «Ротора» неоднократно критиковалась болельщиками, которые, во-первых,  не могли простить тренерскому штабу ухода любимых игроков, хорошо себя зарекомендовавших в ФНЛ, а, во-вторых, сомневались в эффективности и целесообразности «покупки» некоторых футболистов. При этом высказывались предположения, основанные на данных телеграмм-каналах, что эти приобретения обходились клубу в крупные суммы.  
Скорее всего, «Ротор» покинут и несколько футболистов, которые получали мало игрового времени по ходу первой части сезона. К их числу можно отнести защитников Патрисио Матрикарди, Армена Манучаряна (перешедших в «Ротор» по ходу этого чемпионата), полузащитников Олега Николаева и Кирилла Колесниченко, а также нападающего Александра Саплинова, который был арендован у «Ростова» и может досрочно вернуться в свой клуб уже зимой, если тренерский штаб не проявит заинтересованности в продолжении сотрудничества с этим игроком.
Трансферная кампания «Ротора» в начале сезона оказалась как всегда неоднозначной. Есть как неудачные подписания, так и сделки, которые усилили команду. К успешным приобретениям можно отнести подписания защитников Данила Степанова, Седрика Гогуа, Олега Кожемякина, полузащитников Ильи Жигулёва и Зурико Давиташвили, а также нападающего Джовино Фламариона. Все они не падали ниже определённого уровня игры по ходу первой части сезона и показывали наиболее стабильную и качественную игру из всех новичков команды.
Подводя итог, можно сказать, что «Ротору» нужно решить три главные задачи в ходе зимнего трансферного окна: усилить атаку, добавить опытных футболистов и в целом расширить свой состав для того, чтобы укрепить  конкуренцию на каждой позиции в команде. Это вполне решаемые проблемы, если подойти на этот раз к комплектованию команды более рационально и грамотно, учитывая негативный опыт прошлых лет. Очередная глобальная перестройка состава "Ротору" на сей раз не нужна, сходятся в этом мнении эксперты.   


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