«Динамо» вошло в тройку лидеров чемпионата на мокром песке Волгограда

Бело-голубые к последнему дню этапа, который завершился сегодня, 24 июля, подошли с тремя победами в четырех матчах на песчаных площадках на Семи ветрах. Если в начале состязаний участникам приходилось биться в нелегких условиях жаркого волгоградского лета, то сегодня, в заключительный день, погода преподнесла другой сюрприз - дождь и похолодание. В первой встрече, в среду, хозяйки проиграли в двух сетах «Московской гандбольной академии» (14:15; 8:16). Но уже в заключительном поединке в равной борьбе успех праздновали динамовки, переигравшие со счетом 2:0 «Кубань-3» (15:14; 18:14). Таким образом, в шести играх в Волгограде подопечные Анны Сидоричевой выиграли четыре раза и дважды уступили, что позволило команде подняться на одну строчку выше — на третью позицию. Гандболистка «Динамо» Ксения Мухина была признана организаторами MVP (самым ценным игроком) третьего тура.
1 ЦСКА – 190 баллов
2 «Черноморочка» – 160
3 «Динамо» – 140
4 Краснодарский край – 130
5 МГА – 110
6 «Кубань-3» «Академия гандбола» – 70
7 КубГУ – 40
Фото: ГК «Динамо-Синара» VK.com