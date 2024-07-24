Спорт

«Динамо» вошло в тройку лидеров чемпионата на мокром песке Волгограда

Спорт 24.07.2024 20:14
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24.07.2024 20:14



Волгоградское «Динамо» по итогам домашнего тура поднялось на третье место в чемпионате России по пляжному гандболу, сообщает V102.RU.
 
Бело-голубые к последнему дню этапа, который завершился сегодня, 24 июля, подошли с тремя победами в четырех матчах на песчаных площадках на Семи ветрах. Если в начале состязаний участникам приходилось биться в нелегких условиях жаркого волгоградского лета, то сегодня, в заключительный день, погода преподнесла другой сюрприз - дождь и похолодание. В первой встрече, в среду, хозяйки проиграли в двух сетах «Московской гандбольной академии» (14:15; 8:16). Но уже в заключительном поединке в равной борьбе успех праздновали динамовки, переигравшие со счетом 2:0 «Кубань-3» (15:14; 18:14). Таким образом, в шести играх в Волгограде подопечные Анны Сидоричевой выиграли четыре раза и дважды уступили, что позволило команде подняться на одну строчку выше — на третью позицию. Гандболистка «Динамо» Ксения Мухина была признана организаторами MVP (самым ценным игроком) третьего тура.
 


Четвертый и финальный этап турнира пройдет в Москве с 30 июля по 1 августа. На данный момент турнирная таблица выглядит следующим образом:
 
 1 ЦСКА – 190 баллов
 2 «Черноморочка» – 160
 3 «Динамо» – 140
 4 Краснодарский край – 130
 5 МГА – 110
 6 «Кубань-3» «Академия гандбола» – 70
 7 КубГУ – 40
 
Фото: ГК «Динамо-Синара» VK.com

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