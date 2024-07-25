«Ротор» обзавелся новым вратарем из молодежки





Вратарь Батыр Умиров сегодня, 25 июля, подписал свой первый профессиональный контракт с «Ротором», сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу клуба.

19-летний голкипер является воспитанником Академии «Ротор». Умиров выступал за еланский «Урожай», в составе которого выиграл чемпионат и Кубок Волгоградской области. В начале 2024 года года юный спортсмен проходил просмотр в молодежном составе сине-голубых и вскоре стал футболистом дубля «Ротора». Вратарь играл за молодежку волгоградцев в нынешнем сезоне в первенстве СФФ «Центр».

В Первой лиге Умиров станет третьим голкипером клуба и составит конкуренцию на своей позиции Вадиму Аверкиеву и Никите Чагрову.

Фото: СК «Ротор» / vk.com