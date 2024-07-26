Спорт

Волгоградский дзюдоист нашел работу у сына российского миллиардера

Спорт 26.07.2024 06:26
0
26.07.2024 06:26


Волгоградский дзюдоист Арман Адамян попробует себя в другом виде спорта и войдет в тренерский штаб хоккейного СКА из Санкт-Петербурга, сообщает V102.RU со ссылкой на «Матч ТВ».

В интервью сайту федерального телеканала 24 июля наставник СКА Роман Ротенберг подтвердил данную информацию и рассказал, что чемпионский менталитет спортсмена окажется полезным для команды в предстоящем сезоне Континентальной Хоккейной Лиги.

- Арман нам поможет в общефизической подготовке. Он органично вступит в наш тренерский штаб, который мы постоянно усиливаем — вот и Максим Соколов к нам вернулся. Мы максимально используем победный опыт Адамяна, - прокомментировал неожиданное назначение специалист.

Также главный тренер СКА поделился, почему было принято решение взять именно представителя дзюдо в тренерский штаб.

Этот вид спорта дает необходимые навыки, нужные для победы в Кубке Гагарина. Например, это борьба за шайбу в углах, стыки и единоборства по всей площадке. В рамках правил, разумеется. Хоккеисты должны быть не только техничными, но и крепкими физически, сильными духом. Мы тренера по дзюдо в штаб СКА искали давно. И тут мне помог близкий друг, олимпийский чемпион Тагир Хайбулаев. Мы нашли очень достойную кандидатуру. Арман будет работать с нами с первого же дня предсезонки в Новогорске. Хоккей — это игра, состоящая из единоборств. Дзюдо — это схватки, которые нужно выигрывать. Мы обсуждали этот симбиоз с Владимиром Юрзиновым, и он рассказывал, что такие вещи внедрял в свои хоккейные команды еще в советские времена. Так что это старая проверенная методика, - заявил Ротенберг.

Напомним, в качестве дзюдоиста, представляющего наш регион, Адамян становился победителем Европейских игр в Минске в 2019 году, серебряным призёром чемпионата Европы в 2020 году в чешской Праге в весе до 100 кг. Также на следующий год в составе команды Арман оказался триумфатором европейского первенства в Париже.

Кроме того, российский дзюдоист является чемпионом и неоднократным призёром этапов Гран-при и турниров «Большого шлема». В 2022 году Арман начал представлять Санкт-Петербург, куда переехал ради более комфортных условий для тренировок и выступлений. В прошлом году Адамян стал чемпионом мира в Катаре. С этим значимым достижением спортсмена сразу после успеха поздравил Владимир Путин.

Фото: Федерация дзюдо Волгоградской области / vk.com (архив) 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
25.07.2024 17:45
Спорт 25.07.2024 17:45
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.07.2024 20:14
Спорт 24.07.2024 20:14
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.07.2024 12:56
Спорт 24.07.2024 12:56
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.07.2024 09:17
Спорт 24.07.2024 09:17
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.07.2024 18:31
Спорт 23.07.2024 18:31
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.07.2024 17:07
Спорт 23.07.2024 17:07
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.07.2024 15:27
Спорт 23.07.2024 15:27
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.07.2024 09:49
Спорт 23.07.2024 09:49
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.07.2024 20:41
Спорт 22.07.2024 20:41
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.07.2024 15:41
Спорт 22.07.2024 15:41
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.07.2024 06:57
Спорт 22.07.2024 06:57
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.07.2024 08:01
Спорт 20.07.2024 08:01
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.07.2024 10:19
Спорт 19.07.2024 10:19
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.07.2024 20:11
Спорт 18.07.2024 20:11
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.07.2024 16:18
Спорт 18.07.2024 16:18
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

09:52
В Волгограде разбирают плиты на братской могиле с потушенным Вечным огнемСмотреть фотографии
09:33
Как в боевике: в Волгограде засняли эффектное ДТП с кроссовером-перевёртышемСмотреть фотографииCмотреть видео
09:23
Волгоградец за три месяца отдал лже-брокерам 5,4 миллионаСмотреть фотографии
09:20
Центр сельского туризма «Светлая Ферма» расширяет горизонтыСмотреть фотографии
08:54
«Обещали 10 тысяч долларов»: волгоградский подрывник признался в связях с СБУСмотреть фотографииCмотреть видео
08:30
Спикер гордумы подарил Волжскому филина с пятакомСмотреть фотографии
06:26
Волгоградский дзюдоист нашел работу у сына российского миллиардераСмотреть фотографии
22:17
В Волгограде автовор получил срок за кражу вишневой «семерки»Смотреть фотографии
21:49
Глава регфонда «Защитники Отечества»: Центр для участников СВО в Волгограде – важный и уникальный проектСмотреть фотографии
21:25
В Волжском обесточены крупные ТРЦ, магазины и рестораныСмотреть фотографии
20:55
В Волжском в квартире девятиэтажки сгорели два человекаСмотреть фотографии
20:05
Суд обязал УК «Жемчужина» изгнать насекомых из четырехэтажки в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:18
«Даже не хочется садиться»: волгоградцев возмутила ржавая трибуна на стадионе «Зенит»Смотреть фотографии
18:22
Курс доллара в бананах вырос в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:45
«Ротор» обзавелся новым вратарем из молодежкиСмотреть фотографии
17:31
Экосовет попросил правоохранителей проверить опасную нефтебазу в ГородищеСмотреть фотографии
16:51
Под Волгоградом обезглавивший свою сожительницу мужчина получил 11 лет строгачаСмотреть фотографии
16:48
В Волжском предпринимателя поймали на продаже контрафактных презервативовСмотреть фотографии
16:27
Мэрию Волгограда заставили заплатить за страдания контуженной дорожным знаком школьницыСмотреть фотографии
16:26
ВТЗ посетили участники проекта «Дети едут к детям: ЗаводИтуризм на Родине»Смотреть фотографии
16:08
Телеведущий Дмитрий Дибров в Balenciaga произвел фурор в волгоградской глубинкеСмотреть фотографии
15:55
В центре Волгограда на неделю закроют два автомобильных переездаСмотреть фотографии
15:33
Волгоградцам напомнили порядок найма на работу иностранцевСмотреть фотографии
15:21
«Собирался на лодке в Грецию»: стали известны подробности задержания волгоградского подрывника Евгения СеребряковаСмотреть фотографии
15:15
Бизнес по-соседски: как эффективно вести свое дело на первых этажах жилых домов в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:05
В Волгоградской области разыскивают 13-летнего подросткаСмотреть фотографии
14:45
Выплаты бойцов СВО защитят от списания при банкротствеСмотреть фотографии
13:58
На Ангарском в злосчастной яме с маршруткой пострадала женщина: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
13:51
«Смыло огороды и дороги»: в Волгоградской области прошел аномальный ливеньСмотреть фотографииCмотреть видео
13:37
Волгоградец с сообщником из Краснодарского края украли фуру с грузом на 12 млн рублейСмотреть фотографииCмотреть видео
 