Волгоградский дзюдоист нашел работу у сына российского миллиардера

Волгоградский дзюдоист Арман Адамян попробует себя в другом виде спорта и войдет в тренерский штаб хоккейного СКА из Санкт-Петербурга, сообщает V102.RU со ссылкой на «Матч ТВ».

В интервью сайту федерального телеканала 24 июля наставник СКА Роман Ротенберг подтвердил данную информацию и рассказал, что чемпионский менталитет спортсмена окажется полезным для команды в предстоящем сезоне Континентальной Хоккейной Лиги.

- Арман нам поможет в общефизической подготовке. Он органично вступит в наш тренерский штаб, который мы постоянно усиливаем — вот и Максим Соколов к нам вернулся. Мы максимально используем победный опыт Адамяна, - прокомментировал неожиданное назначение специалист.

Также главный тренер СКА поделился, почему было принято решение взять именно представителя дзюдо в тренерский штаб.

— Этот вид спорта дает необходимые навыки, нужные для победы в Кубке Гагарина. Например, это борьба за шайбу в углах, стыки и единоборства по всей площадке. В рамках правил, разумеется. Хоккеисты должны быть не только техничными, но и крепкими физически, сильными духом. Мы тренера по дзюдо в штаб СКА искали давно. И тут мне помог близкий друг, олимпийский чемпион Тагир Хайбулаев. Мы нашли очень достойную кандидатуру. Арман будет работать с нами с первого же дня предсезонки в Новогорске. Хоккей — это игра, состоящая из единоборств. Дзюдо — это схватки, которые нужно выигрывать. Мы обсуждали этот симбиоз с Владимиром Юрзиновым, и он рассказывал, что такие вещи внедрял в свои хоккейные команды еще в советские времена. Так что это старая проверенная методика, - заявил Ротенберг.

Напомним, в качестве дзюдоиста, представляющего наш регион, Адамян становился победителем Европейских игр в Минске в 2019 году, серебряным призёром чемпионата Европы в 2020 году в чешской Праге в весе до 100 кг. Также на следующий год в составе команды Арман оказался триумфатором европейского первенства в Париже.

Кроме того, российский дзюдоист является чемпионом и неоднократным призёром этапов Гран-при и турниров «Большого шлема». В 2022 году Арман начал представлять Санкт-Петербург, куда переехал ради более комфортных условий для тренировок и выступлений. В прошлом году Адамян стал чемпионом мира в Катаре. С этим значимым достижением спортсмена сразу после успеха поздравил Владимир Путин.

Фото: Федерация дзюдо Волгоградской области / vk.com (архив)