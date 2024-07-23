Спорт

Денис Бояринцев похвалил «Ротор» за ничью с «Торпедо»

Спорт 23.07.2024 09:49
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23.07.2024 09:49


Главный тренер волгоградского «Ротора» Денис Бояринцев накануне, 22 июля, на пресс-конференции после матча второго тура Первой лиги с московским «Торпедо» подвел итоги игры, завершившейся вничью со счетом 1:1, сообщает V102.RU.
 
- Если брать результат, то внутреннее удовлетворение есть. По тем эпизодам, которые создали, я считаю, с реализацией не доработали. Но надо отдать должное - нам противостоял серьезный соперник. Я думаю, первый тайм сложился немного нервно для нас. Однако это была первая домашняя игра и болельщики пришли в таком количестве. Кто-то вообще при такой аудитории не играл, поэтому, может, отсюда такое большое количество брака было в начале. Опять же, мы свои моменты создали и были эпизоды, где хорошо взаимодействовали. Считаю, что первую половину второго тайма мы владели небольшим преимуществом и создали моменты. Дима Прищепа имел два хороших шанса с левой ноги, но, к сожалению, не попал. Тюрин засадил в перекладину хорошим боковым ударом. Моменты были, болельщики после игры аплодировали. Я думаю, что внутренне мы удовлетворены результатом,- рассказал специалист.
 
Также наставник сине-голубых прокомментировал работу клуба на трансферном рынке и подтвердил информацию автора телеграм-канала «ФНЛ с Ильевым» о скором подписании контракта с полузащитником Дамиром Таликиным, находящимся в статусе свободного агента.
 
- Думаю, что в ближайшее время будет объявлено о его переходе. Однозначно планируем приобретать игроков. У нас есть позиции, которые надо укрепить и создать конкуренцию. Можно перестроиться, но все равно считаю, что нужны нападающий, центральный защитник. У нас хорошие ребята, однако Первая лига - турнир сложный и длинный. Когда начнутся переезды и пойдут карточки, то и 20 футболистов может не хватить. Нужна обойма. Постараемся заполнить всю квоту. Опять же, хочется взять помощников. На рынке сейчас много игроков предлагают, но есть желание взять людей с опытом, чтобы они влились.  В «Роторе» относительно молодая команда, поэтому ищем таких ребят. Трансферная работа она такая, что хочется точечно эту селекцию провести,- поделился рулевой волгоградцев.
 
Кроме того, Денис Бояринцев ответил на вопрос корреспондента V102.RU о возможностях  пришедших в летнее межсезонье новобранцах.
 
- Конечно, если они в команде, то мы на всех надеемся. Я думаю, что обязательно кто-то покажет себя с самой лучшей стороны. Выходите на поле и доказывайте. Ребята все амбициозные, это самое важное. Многие, может, не имеют такой большой опыт в Первой лиге, однако все дело наживное. Повторюсь, что сегодня нам противостоял хороший и сильный соперник, ставящий определенные задачи. Я думаю, что ребята хорошо себя проявили и показали характер. Это самое главное. А в плане качества игры мы обязательно прибавим,- резюмировал главный тренер «Ротора».

Отметим, что в третьем туре чемпионата 29 июля сине-голубые на «Волгоград Арене» примут тульский «Арсенал», который одержал две победы на старте турнира. Начало встречи в 20-30 ч. 
 
Спортивный обозреватель V102.RU  Иван Тюгаев
Фото: СК «Ротор» / VK.com (архив)

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