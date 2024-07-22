«Ротор» мог сравнять счет уже через минуту, но новичку волгоградцев Евгению Болотову не повезло. Оказавшись в чужой штрафной на хорошей атакующей позиции, он сблизился с вратарем гостей Егором Бабуриным, однако голкипер оказался на месте и совершил сейв.
К сожалению, в середине тайма был хороший момент, когда сине-голубые могли отыграться, но подвела реализация Первая половина игры оказалась все-таки за «Торпедо». Гости и двигались быстрее, и быстрее оформляли передачи, к тому же демонстрировали грамотный прессинг противника. Видно было, что игроки «Торпедо» были физически лучше подготовлены и слажены. Сине-голубые как-будто только пробовали играть на новых скоростях и уровне, пытаясь адаптироваться к сильным и опытным соперникам в новой лиге.
До конца первой половины «Торпедо» и «Ротор» обменялись еще несколькими неопасными друг для друга ударами. Ну а в раздевалке, видимо, сине-голубые получили очередную порцию наставлений от тренерского штаба. Денис Бояринцев во время паузы на «водопой» уже весьма эмоционально общался со своими игроками.
Видимо, наставнику волгоградцев в перерыве удалось найти правильные слова для команды, так как во втором тайме сине-голубые сразу завладели инициативой и заиграли агрессивнее. Соперники, наоборот, выглядели как-будто уставшими. Волгоградцы тем временем разыгрывали атаку за атакой, а одна из комбинаций завершилась попаданием в перекладину после выстрела Болотова. И все же на 67-й минуте, наконец, попытки сине-голубых сравнять счет привели к желаемому результату. Болельщики с замиранием сердца следили, как Дмитрий Прищепа выбросил далеко от себя аут, капитан Алексей Шумских сбросил мяч головой, а Евгений Болотов, приняв игровой снаряд на грудь, убрал его под себя правой ногой, а левой забил красивейший гол. Трибуны взревели радостным гулом. Любопытно, что потом Женя засунул мяч под футболку и показал пальцами сердечко.
Было видно, что «Ротор» явно настроен играть на победу. Сине-голубые сразу после гола вступили в решительную борьбу за мяч, чтобы быстрее вернуть его в игру, но игроки «Торпедо» этому активно сопротивлялись. В результате у ворот гостей образовалась настоящая куча-мала и дело едва не дошло до драки. Конфликт закончился желтой карточкой игроку «Торпедо».
После гола «Ротора» игра выровнялась. Наставники команд пытались придать импульс ходу встречи заменами, и гости к концу матча прибавили темпа в надежде, видимо, на победу. При этом нельзя сказать, что у какой-то команды было явное преимущество. Подходы к воротам соперника пытались делать и те, и другие. В свою очередь, «Ротор» мог пропустить в добавленное время. Поэтому, когда прозвучал финальный свисток, болельщики хозяев облегченно выдохнули и дали понять, что довольны итогом встречи.