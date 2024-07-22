



Ничьей завершилась сегодняшняя встреча «Ротора» с московским «Торпедо» на «Волгоград Арене» во втором туре Первой лиги. Как сообщает корреспондент V102.RU, динамичный, а порой и драматичный поединок закончился со счетом 1:1. Несмотря на то, что матч проходил в понедельник, рабочий день, на стадион пришли 19109 зрителей, которые вряд ли пожалели о проведенном на трибунах вечере. Приехали поддержать свою команду и фанаты «Торпедо». Ничьей завершилась сегодняшняя встреча «Ротора» с московским «Торпедо» на «Волгоград Арене» во втором туре Первой лиги. Как сообщает корреспондент V102.RU, динамичный, а порой и драматичный поединок закончился со счетом 1:1. Несмотря на то, что матч проходил в понедельник, рабочий день, на стадион пришли 19109 зрителей, которые вряд ли пожалели о проведенном на трибунах вечере. Приехали поддержать свою команду и фанаты «Торпедо».

И действительно, это была заслуженная ничья. Сине-голубым удалось после пропущенного гола взять себя в руки и проявить характер и силу воли. И это зрители оценили. Волгоградский клуб по итогам двух туров заработал четыре очка и идет в верхней части турнирной таблицы.

И действительно, это была заслуженная ничья. Сине-голубым удалось после пропущенного гола взять себя в руки и проявить характер и силу воли. И это зрители оценили. Волгоградский клуб по итогам двух туров заработал четыре очка и идет в верхней части турнирной таблицы.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото Павла Мирошкина/V102.RU (архив)



Начало матча было равным, можно сказать, даже ознакомительным – команды присматривались друг к другу и пробовали противника «на ощупь». Но на 18-й минуте «Торпедо» удалось поразить ворота «Ротора». Автором гола стал Игорь Горбунов, бывший игрок волгоградского клуба. Он принял красивую точную навесную передачу от Даниила Шамкина и вышел один на один с Никитой Чагровым, виртуозно оторвавшись от защиты сине-голубых, переиграл голкипера и отправил мяч в сетку. Надо сказать, что Горбунов не стал праздновать гол из уважения к команде, за которую раньше выступал.«Ротор» мог сравнять счет уже через минуту, но новичку волгоградцев Евгению Болотову не повезло. Оказавшись в чужой штрафной на хорошей атакующей позиции, он сблизился с вратарем гостей Егором Бабуриным, однако голкипер оказался на месте и совершил сейв.К сожалению, в середине тайма был хороший момент, когда сине-голубые могли отыграться, но подвела реализация Первая половина игры оказалась все-таки за «Торпедо». Гости и двигались быстрее, и быстрее оформляли передачи, к тому же демонстрировали грамотный прессинг противника. Видно было, что игроки «Торпедо» были физически лучше подготовлены и слажены. Сине-голубые как-будто только пробовали играть на новых скоростях и уровне, пытаясь адаптироваться к сильным и опытным соперникам в новой лиге.До конца первой половины «Торпедо» и «Ротор» обменялись еще несколькими неопасными друг для друга ударами. Ну а в раздевалке, видимо, сине-голубые получили очередную порцию наставлений от тренерского штаба. Денис Бояринцев во время паузы на «водопой» уже весьма эмоционально общался со своими игроками.Видимо, наставнику волгоградцев в перерыве удалось найти правильные слова для команды, так как во втором тайме сине-голубые сразу завладели инициативой и заиграли агрессивнее. Соперники, наоборот, выглядели как-будто уставшими. Волгоградцы тем временем разыгрывали атаку за атакой, а одна из комбинаций завершилась попаданием в перекладину после выстрела Болотова. И все же на 67-й минуте, наконец, попытки сине-голубых сравнять счет привели к желаемому результату. Болельщики с замиранием сердца следили, как Дмитрий Прищепа выбросил далеко от себя аут, капитан Алексей Шумских сбросил мяч головой, а Евгений Болотов, приняв игровой снаряд на грудь, убрал его под себя правой ногой, а левой забил красивейший гол. Трибуны взревели радостным гулом. Любопытно, что потом Женя засунул мяч под футболку и показал пальцами сердечко.Было видно, что «Ротор» явно настроен играть на победу. Сине-голубые сразу после гола вступили в решительную борьбу за мяч, чтобы быстрее вернуть его в игру, но игроки «Торпедо» этому активно сопротивлялись. В результате у ворот гостей образовалась настоящая куча-мала и дело едва не дошло до драки. Конфликт закончился желтой карточкой игроку «Торпедо».После гола «Ротора» игра выровнялась. Наставники команд пытались придать импульс ходу встречи заменами, и гости к концу матча прибавили темпа в надежде, видимо, на победу. При этом нельзя сказать, что у какой-то команды было явное преимущество. Подходы к воротам соперника пытались делать и те, и другие. В свою очередь, «Ротор» мог пропустить в добавленное время. Поэтому, когда прозвучал финальный свисток, болельщики хозяев облегченно выдохнули и дали понять, что довольны итогом встречи.