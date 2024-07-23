Спорт

Матч «Ротора» и «Торпедо» побил рекорд посещаемости во всех лигах

Спорт 23.07.2024 18:31
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23.07.2024 18:31


Стартовый домашний матч «Ротора» с московским «Торпедо» в новом сезоне Первой лиги стал самым посещаемым в России по итогам тура во всех профессиональных дивизионах, сообщает V102.RU со ссылкой на телеграм-канал «Футбольная посещаемость».

Игру второго тура чемпионата на «Волгоград Арене», которая завершилась накануне, 22 июля, вничью со счетом 1:1, посетили 19 109 зрителей. Данный показатель оказался даже выше, чем в стартовой встрече в российской премьер-лиге в Ростове-на-Дону между местным клубом и столичным ЦСКА. На этом матче присутствовало 18 672 болельщика. Что касается Первой лиги, то на втором месте по посещаемости в турнире оказалась игра в Екатеринбурге между «Уралом» и ярославским «Шинником», собравшая аудиторию в 8 956 человек.

Побить свой же рекорд сезона в подэлитном дивизионе у волгоградских болельщиков появится шанс уже 29 июля на домашнем матче «Ротора» с тульским «Арсеналом», который начнется в 20-30 ч. 

Фото: СК «Ротор» / VK.com

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