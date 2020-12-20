Житель Волгоградской области украл кавалерийское седло у "Красного Октября"

Расследования 20.12.2020 12:51
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20.12.2020 12:51
Безработный житель Палласовского района Волгоградской области осужден на 240 часов обязательных работ за кражу кавалерийского седла у племзавода «Красный Октябрь». Такой приговор, как сообщает ИА «Высота 102», вынес районный суд.
Установлено, что 48-летний мужчина совершил кражу, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Он украл кавалерийское седло, причинив ущерб племзаводу на сумму 10680 рублей. С места происшествия он скрылся на автомобиле «Ока», но вскоре был остановлен сотрудниками полиции для проверки документов. Выяснилось, что водитель пьян. Мужчина, как указано в материалах дела, управлял автомобилем после того, как выпил 2,5 литра пива и 250 грамм водки. Его лишили прав на 1,5 года и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Также ему на 2 года запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.
Подсудимый признал вину, раскаялся и просил рассмотреть уголовное дело в особом порядке – без судебного разбирательства. По решение суда, украденное кавалерийское седло будет возвращено племзаводу.
Приговор может быть обжалован в апелляционной инстанции.
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