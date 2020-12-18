Экономика

ВТБ Бизнес Lite стал доступен в магазине приложений AppGallery

Экономика 18.12.2020 18:38 Новости компаний
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18.12.2020 18:38 Новости компаний


Мобильное приложение для дистанционного обслуживания предпринимателей ВТБ Бизнес Lite появилось в официальном магазине приложений AppGallery, который доступен для владельцев смартфонов HUAWEI и HONOR*.
Как пояснили ИА "Высота 102" в банке, чтобы установить приложение нужно зайти в AppGallery и найти в поиске ВТБ Бизнес Lite. Для входа в сервис можно использовать действующие логин и пароль от интернет-банка ВТБ Бизнес Онлайн.
«Количество активных пользователей нового мобильного банка для предпринимателей стремительно растет. Мы расширяем аудиторию приложения за счет размещения на площадке AppGallery, чтобы у владельцев смартфонов HUAWEI и HONOR* также появилась возможность пользоваться всеми его преимуществами», — отметил Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса — старший вице-президент ВТБ.
ВТБ запустил новый мобильный банк для предпринимателей во всех регионах России в августе 2020 года. В приложении упрощено выполнение повседневных операций и реализованы самые востребованные сервисы и продукты: платежи, запрос выписки, переводы между собственными счетами, выставление счета, заказ справок, обмен валюты, открытие депозита и другие. В обновленной в декабре 2020 года версии ВТБ Бизнес Lite добавлена функция платежа по шаблонам, возможность их создания и удаления, при этом импортированы все шаблоны пользователей из старого приложения. Помимо этого, реализован поиск по геолокации банкоматов и отделений ВТБ, адресный поиск, маршрутизация до выбранной локации, быстрое переключение между локациями по свайпу.
Магазин приложений AppGallery входит в тройку крупнейших платформ дистрибуции приложений в мире и предоставляет глобальные и локальные программные продукты для более чем 500 миллионов пользователей ежемесячно в 170 странах.
Скачать приложение ВТБ Бизнес Lite можно в магазинах приложений Google Play, App Store и AppGallery.
*На базе Huawei Mobile Services

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