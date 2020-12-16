Спорт

Волгоградский «Ротор» выиграл у тульского "Арсенала" - 1:0

Спорт 16.12.2020 21:03
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16.12.2020 21:03


Сегодня на «Волгоград Арене» прошла последняя в этом календарном году игра в рамках первенства РПЛ с участием «Ротора», который одержал победу над тульским "Арсеналом". Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», первый тайм не изобиловал голевыми моментами. Несмотря на то, что обе команды нанесли тринадцать ударов по воротам друг друга, ни один из мячей не попал даже в створ. Только в конце первого тайма возникла спорная ситуация в штрафной площади хозяев, когда мяч попал в руку защитника «Ротора» Соломона Кверквелии. Футболисты «Арсенала» активно жестикулировали судье, намекая на пенальти. Однако арбитр после совещания с видеопомощниками принял решение продолжить игру. 
Во втором тайме игра приобрела более атакующий характер с обеих сторон. Турнирное положение команд заставило играть на победу. И, хотя игроки «Арсенала» имели небольшое преимущество  по количеству созданных моментов, удача улыбнулась «Ротору». Единственный гол в игре был забит на 82-ой минуте Фламарионом – он реализовал пенальти, который сам и заработал. «Арсеналу» так и не удалось сравнять счет.
«Ротор» после сегодняшней игры набрал 14 очков в турнирной таблице, одержав вторую подряд победу на «Волгоград Арене». До матчей своих прямых конкурентов – «Уфы» и «Тамбова» - волгоградская команда поднялась на 13-ое место и покинула зону прямого вылета. По количеству очков "Ротор" сравнялся с "Арсеналом". 

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