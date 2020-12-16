Ищут волонтеры и полиция: в Волгоградской области пропал 10-летний мальчик

Происшествия 16.12.2020 11:11
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16.12.2020 11:11
В Руднянском районе бесследно пропал 10-летний мальчик. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в ГУ МВД России по Волгоградской области, с заявлением в полицию ночью 15 декабря обратилась мать ребенка. Женщина рассказала, что около 22:00 ее сын вышел во двор частного домовладения и домой не вернулся.
Личный состав отдела полиции незамедлительно приступил к розыску пропавшего школьника, были сформированы поисковые группы. Обследованы прилегающие строения, лесной массив, прибрежная часть.
В настоящее время полицейские опрашивают школьных учителей, одноклассников, родственников и знакомых, которые могут располагать информацией о местонахождении подростка.
В розыске ребенка задействованы личный состав Руднянского, Жирновского и Еланского отделов полиции общей численностью свыше 100 человек. Помощь в розыске ребенка также оказывают волонтеры, представители МЧС, сельской администрации.
Разыскивается: Белогубов Иван Вячеславович 12.02.2010 г.р.
Приметы: рост около 130 см., худощавого телосложения, волосы русые, особых примет нет, глаза голубые. Был одет: тёмно-серая куртка, серое трико с лампасами, сапоги зимние чёрного цвета, шапка вязаная синего цвета с красным рисунком и бубоном.
Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого школьника, просьба сообщить по телефонам дежурных частей ГУ МВД России по Волгоградской области (8442) 30-43-45, Отделения МВД России по Руднянскому району (84453) 7-11-62, "02" или обратиться к любому сотруднику полиции.
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