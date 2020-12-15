Экономика

ПСБ провел онлайн-форум финансовой грамотности «Просто Капитал» более чем для 400 тыс. слушателей

Экономика 15.12.2020 12:57
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15.12.2020 12:57


ПСБ провел онлайн-форум финансовой грамотности «Просто Капитал», который позволил более чем 400 тыс. слушателям получить современную и достоверную информацию об управлении личными финансами.
«Взрослые и подростки, продвинутые инвесторы и неискушенные в финансовых продуктах пользователи, самозанятые и начинающие предприниматели – онлайн-форум «Просто Капитал» оказался полезным и познавательным для людей с совершенно разными потребностями и знаниями в сфере финансовой грамотности. Являясь открытой образовательной онлайн-площадкой, форум предоставил возможности для обмена опытом, новых знакомств, а также для формирования осознанности принимаемых финансовых решений. Два дня живых, интересных выступлений и мастер-классов в безопасном формате – так прошел форум «Просто капитал»», – сказал руководитель блока малого и среднего бизнеса и розницы ПСБ Константин Басманов.
Программа форума включала в себя четыре трека, которые были разделены по глубине знаний в сфере финансов: профессиональный трек, трек для начинающих, трек для продвинутых и трек для подростков. Спикерами форума стали представители ПСБ, федеральных ведомств и руководители регионов, а также сотрудники и основатели компаний в сфере электронной и розничной торговли, деловых, общественных и спортивных организаций и др.
В первый день в рамках профессионального трека состоялась пленарная сессия «МСБ в 2021: пути восстановления и возврата к росту», а также мастер-классы по цифровым сервисам для бизнеса, финансовой грамотности для новых предпринимателей и пр. На сессии «Самозанятые: преимущества и перспективы» обсуждались аспекты работы в этом статусе. 
Во второй день начинающие узнали, как управлять семейным бюджетом, грамотно планировать пенсию, где безопасно хранить деньги и как уберечься от мошенников. Трек для продвинутых научил грамотно инвестировать, как решить жилищный вопрос, как выгодно использовать кредиты и господдержку. Подросткам на соответствующем треке рассказали, как грамотно ставить цели и планировать свое финансовое будущее, как самому заработать на карманные расходы и какая профессия будет финансово востребована в будущем.
Кроме того, для гостей форума были проведены увлекательные онлайн-викторины, на которых каждый участник смог проверить свои знания в финансах, а самые высокие в рейтинге ответов получили ценные призы от ПСБ.
Как соощила ИА «Высота 102» пресс-служба банка, 16 декабря сайт prostokapital.ru  будет преобразован в ресурс с архивом видеозаписей со всех треков онлайн-форума «Просто Капитал». Также на сайте будут доступны презентационные материалы от спикеров.
Участниками онлайн-форума «Просто капитал» смогли стать предприниматели и частные клиенты ПСБ, в том числе которые раньше обслуживались в Связь-Банке,  После присоединения к ПСБ им стали доступны все преимущества от работы с технологичным и надежным государственным банком, включая современные и выгодные сервисы цифрового банкинга, торгового эквайринга, онлайн-кредитования и онлайн-факторинга, выпуск цифровых бизнес-карт, льготные кредиты в рамках программ го

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