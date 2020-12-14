Экономика 14.12.2020 15:33 Новости компаний
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14.12.2020 15:33 Новости компаний
В Волгоградском отделении Сбербанка доля выдач ипотечных кредитов по программе «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» в 2020 году увеличилась на 50% по сравнению с прошлым годом. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, средний размер жилищного кредита по программе составил более 2 млн рублей.
Программа «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» позволяет приобрести жилую недвижимость как на первичном рынке на стадии строительства, так и готовое жильё от застройщика в ипотеку по льготной ставке. Минимальный первоначальный взнос по программе «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» — от 15% от стоимости недвижимости, максимальный срок кредитования до 30 лет. Выбрать квартиру и оформить ипотеку по сниженной ставке можно онлайн на DomClick.ru.
Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка: «Волгоградское отделение Сбербанка активно участвует во всех государственных программах, направленных на повышение доступности ипотеки для жителей Волгоградской области, в том числе и в рамках программы «Ипотека с господдержкой для семей с детьми». С момента запуска она остается востребованной. В Волгоградской области в 2020 году около 300 семей уже смогли воспользоваться данной программой и улучшили свои жилищные условия».
Предложение действует для семей, у которых в период с 1 января 2018 г. до 31 декабря 2022 г. родился второй или последующий ребенок. Срок действия программы до 31 декабря 2022 года. При этом, для семей, у которых родится второй и последующий ребенок в период с 1 июля 2022 года до 31 декабря 2022 года договор на покупку жилья можно будет заключить до 1 марта 2023 года. Подробнее с условиями ипотечного кредитования по программе «Ипотека для семей с детьми» можно ознакомиться на официальном сайте Сбербанка.
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