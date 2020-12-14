



В Волгоградском отделении Сбербанка доля выдач ипотечных кредитов по программе «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» в 2020 году увеличилась на 50% по сравнению с прошлым годом. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, средний размер жилищного кредита по программе составил более 2 млн рублей.

Программа «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» позволяет приобрести жилую недвижимость как на первичном рынке на стадии строительства, так и готовое жильё от застройщика в ипотеку по льготной ставке. Минимальный первоначальный взнос по программе «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» — от 15% от стоимости недвижимости, максимальный срок кредитования до 30 лет. Выбрать квартиру и оформить ипотеку по сниженной ставке можно онлайн на DomClick.ru.

Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка: «Волгоградское отделение Сбербанка активно участвует во всех государственных программах, направленных на повышение доступности ипотеки для жителей Волгоградской области, в том числе и в рамках программы «Ипотека с господдержкой для семей с детьми». С момента запуска она остается востребованной. В Волгоградской области в 2020 году около 300 семей уже смогли воспользоваться данной программой и улучшили свои жилищные условия».