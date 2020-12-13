В Волгограде аферист зарабатывал на задержаниях за наркотики

Расследования 13.12.2020 20:36
0
13.12.2020 20:36
Почти 100 тысяч рублей выманил мошенник у двоих волгоградцев, которых вместе с сообщником задержал за незаконный сбыт наркотиков. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приговор Центрального районного суда Волгограда, фигуранта дела признали виновным в мошенничестве, назначив ему 1 год и 6 месяцев лишения свободы условно. Уголовное дело в отношении его сообщника выделено в отдельное производство.
В суде установлено, что молодой человек решил примерить на себя образ сотрудника правоохранительных органов. Он уговорил таксиста подыграть ему, чтобы задержать наркосбычиков и на этом заработать. В Волгограде сообщники сняли квартиру, все продумали и распределили роли. Они произвели задержание волгоградцев, потребовав с них деньги за не привлечение к уголовной ответственности. В общем сложности аферисты получили 95 тысяч рублей якобы в качестве взятки должностным лицам. Деньги они разделили между собой.
Фигурант дела полностью признал вину, ходатайствовал о постановлении приговора без судебного разбирательства. Суд посчитал возможным назначить ему по ч.2 ст. 159 УК РФ не более двух третей максимального срока наказания.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.
Реклама
В Московской области поймали подозреваемого в страшном убийстве в Волгограде 25 лет назад14.12.2020 19:17
Расследования 14.12.2020 19:17
Пара телефонных мошенников в Волгограде поплатилась за игру на родственных чувствах14.12.2020 16:51
Расследования 14.12.2020 16:51
В Волгоградской области за гибель подростка в ДТП под дурманом осудили водителя14.12.2020 14:37
Расследования 14.12.2020 14:37
Под Волгоградом двое студентов отличились в схватке с вооруженным рецидивистом13.12.2020 10:36
Расследования 13.12.2020 10:36
В Волгограде судят 61-го участника преступной группы железнодорожников11.12.2020 12:24
Расследования 11.12.2020 12:24
Приговор за смерть двоих осужденных на пожаре в больнице УФСИН вынесли в Урюпинске11.12.2020 12:09
Расследования 11.12.2020 12:09
Водитель погиб в съехавшей с дороги легковушке в Волгоградской области11.12.2020 10:47
Расследования 11.12.2020 10:47
Следователи ищут свидетелей с видео смертельного ДТП в центре Волгограда10.12.2020 09:27
Расследования 10.12.2020 09:27
«Я еще живой…»: в Волгоградской области СК проводит проверку по факту загадочной смерти бывшего спецназовца09.12.2020 19:49
Расследования 09.12.2020 19:49
За кровавую бойню в такси волгоградец получил 8,5 лет колонии09.12.2020 17:00
Расследования 09.12.2020 17:00
В Волгограде разыскиваемого за разбой подростка выдали родственники09.12.2020 16:33
Расследования 09.12.2020 16:33
Мошенник просил у волгоградской фирмы 6 миллионов за «скидку» по налогам09.12.2020 14:23
Расследования 09.12.2020 14:23
В Волгограде осудили мстительного поджигателя09.12.2020 12:35
Расследования 09.12.2020 12:35
Полиция не нашла следов атак вандалов у храма Александра Невского в Волгограде (ВИДЕО)09.12.2020 11:40
Расследования 09.12.2020 11:40
Ударивший волгоградского полицейского Левон Оганесян попросился на свободу с больничной койки09.12.2020 11:22
Расследования 09.12.2020 11:22
Реклама