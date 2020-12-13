В Волгограде аферист зарабатывал на задержаниях за наркотики





Почти 100 тысяч рублей выманил мошенник у двоих волгоградцев, которых вместе с сообщником задержал за незаконный сбыт наркотиков. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приговор Центрального районного суда Волгограда, фигуранта дела признали виновным в мошенничестве, назначив ему 1 год и 6 месяцев лишения свободы условно. Уголовное дело в отношении его сообщника выделено в отдельное производство.

В суде установлено, что молодой человек решил примерить на себя образ сотрудника правоохранительных органов. Он уговорил таксиста подыграть ему, чтобы задержать наркосбычиков и на этом заработать. В Волгограде сообщники сняли квартиру, все продумали и распределили роли. Они произвели задержание волгоградцев, потребовав с них деньги за не привлечение к уголовной ответственности. В общем сложности аферисты получили 95 тысяч рублей якобы в качестве взятки должностным лицам. Деньги они разделили между собой.

Фигурант дела полностью признал вину, ходатайствовал о постановлении приговора без судебного разбирательства. Суд посчитал возможным назначить ему по ч.2 ст. 159 УК РФ не более двух третей максимального срока наказания.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.



