Волгоградский «Ротор» впервые за 16 лет одержал домашнюю победу в РПЛ

Спорт 12.12.2020 17:12
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12.12.2020 17:12
Сегодня волгоградский «Ротор» одержал победу над «Уфой» в рамках 18-ого тура первенства РПЛ - 1:0. Как сообщает ИА «Высота 102», игра прошла на «Волгоград Арене». В первом тайме хозяева поля решили избрать в основном оборонительную тактику и игроки «отсиживались» у своих ворот, изредка предпринимая контратаки. «Уфа» действовала более агрессивно и игрокам соперника волгоградцев удалось создать несколько опасных моментов. Итогом усилий гостей стало попадание в перекладину ворот «Ротора» в конце первого тайма. За последние десять минут первого тайма игроки «Уфы» и «Ротора» умудрились заработать четыре желтые карточки – по две на каждую команду.
Во втором тайме "Ротор" перехватил инициативу. Но волгоградская команда чудом избежала пенальти на 67-ой минуте, когда после удара нападающего "Уфы" мяч угодил в руку Микелтадзе. Однако после видеопросмотра спорного эпизода судья принял решение не назначать одиннадцатиметровый и игра продолжилась. Это вызвало возмущение тренерского штаба соперника волгоградской команды. На 73-ой минуте гости остались в меньшинстве после удаления одного из игроков, имеющего уже к тому времени одну желтую карточку. Но хозяева сумели реализовать свое численное преимущество и на 78-ой минуте нападающий "Ротора" Камиль Муллин отправил победный и единственный в этом матче гол в ворота "Уфы".
"Ротор" одержал долгожданную победу, которая стала всего лишь второй в нынешнем сезоне и первой дома - на "Волгоград Арене". Кроме того, можно отметить, что сегодняшний триумф в родных стенах оказался первым с 2004 года в первенстве РПЛ, где "Ротор" последний раз играл шестнадцать лет назад.
На нынешний момент "Ротор" благодаря сегодняшней победе имеет 11 очков в своем активе и приблизился к другому аутсайдеру "Уфе", которая занимает 14-ое место, дающее право играть в стыковых матчах за право остаться в высшем дивизионе, на 2 очка. Следующий матч "Ротор" проведет 16 декабря на "Волгоград Арене", где встретится с тульским "Арсеналом". Эта игра станет заключительной в 2020 году для волгоградской команды.
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