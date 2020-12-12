Смерть за смертью: коронавирус убил еще четверых жителей Волгоградской области





О новых смертях, вызванных заражением коронавирусом и двусторонней пневмонией, ИА "Высота 102" сообщили в оперштабе региона. Еще четверо жителей Волгоградской области скончались, несмотря на оказываемую медицинскую помощь в соответствии с последними рекомендациями Минздрава РФ по лечению пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в том числе в условиях реанимации:





"Мужчина, 50 лет, проживал в Нехаевском районе.

Почувствовав первые признаки недомогания, обратилась за медицинской помощью в медучреждение по месту жительства. Проведено исследование, по результатам которого мужчину госпитализировали в ГБУЗ «ВОКГВВ».

Диагностирован COVID-19 с двусторонней пневмонией.

Сопутствующие заболевания: хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет.





Мужчина, 68 лет, проживал в Ленинском районе.

Почувствовав первые признаки недомогания, за медицинской помощью не обращался, самостоятельно не лечился. Спустя 6 дней обратился за помощью в медучреждение по месту жительства. Проведено исследование, по результатам которого мужчину госпитализировали в ГБУЗ «Ленинская ЦРБ».

Диагностирован COVID-19 с двусторонней пневмонией.

Сопутствующие заболевания: хронические заболевания желудочно-кишечного тракта.





Мужчина, 85 лет, проживал в Камышинском районе.

Примерную дату заболевания и возможный способ заражения коронавирусной инфекцией установить невозможно. Госпитализирован в тяжелом состоянии в ГБУЗ «ГБ №1».

Диагностирован COVID-19 с двусторонней пневмонией.

Сопутствующие заболевания: хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.





Женщина, 60 лет, проживала в Урюпинске.

Почувствовав первые признаки недомогания, спустя 2 дня обратилась в медучреждение. Проведено исследование, по результатам которого женщину госпитализировали в ГБУЗ «Урюпинская ЦРБ».

Диагностирован COVID-19 с двусторонней пневмонией.

Сопутствующие заболевания: хронические заболевания сердечно-сосудистой системы".

По официальным данным на сегодняшний день, за время пандемии в Волгоградской области от новой коронавирусной инфекции умерли 363 человека.



