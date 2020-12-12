Смерть за смертью: коронавирус убил еще четверых жителей Волгоградской области

Здравоохранение 12.12.2020 13:26
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12.12.2020 13:26
О новых смертях, вызванных заражением коронавирусом и двусторонней пневмонией, ИА "Высота 102" сообщили в оперштабе региона. Еще четверо жителей Волгоградской области скончались, несмотря на оказываемую медицинскую помощь в соответствии с последними рекомендациями Минздрава РФ по лечению пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в том числе в условиях реанимации:
"Мужчина, 50 лет, проживал в Нехаевском районе.
Почувствовав первые признаки недомогания, обратилась за медицинской помощью в медучреждение по месту жительства. Проведено исследование, по результатам которого мужчину госпитализировали в ГБУЗ «ВОКГВВ».
Диагностирован COVID-19 с двусторонней пневмонией.
Сопутствующие заболевания: хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет.
Мужчина, 68 лет, проживал в Ленинском районе.
Почувствовав первые признаки недомогания, за медицинской помощью не обращался, самостоятельно не лечился. Спустя 6 дней обратился за помощью в медучреждение по месту жительства. Проведено исследование, по результатам которого мужчину госпитализировали в ГБУЗ «Ленинская ЦРБ».
Диагностирован COVID-19 с двусторонней пневмонией.
Сопутствующие заболевания: хронические заболевания желудочно-кишечного тракта.
Мужчина, 85 лет, проживал в Камышинском районе.
Примерную дату заболевания и возможный способ заражения коронавирусной инфекцией установить невозможно. Госпитализирован в тяжелом состоянии в ГБУЗ «ГБ №1».
Диагностирован COVID-19 с двусторонней пневмонией.
Сопутствующие заболевания: хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.
Женщина, 60 лет, проживала в Урюпинске.
Почувствовав первые признаки недомогания, спустя 2 дня обратилась в медучреждение. Проведено исследование, по результатам которого женщину госпитализировали в ГБУЗ «Урюпинская ЦРБ».
Диагностирован COVID-19 с двусторонней пневмонией.
Сопутствующие заболевания: хронические заболевания сердечно-сосудистой системы".
По официальным данным на сегодняшний день, за время пандемии в Волгоградской области от новой коронавирусной инфекции умерли 363 человека.
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