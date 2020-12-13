Актуально 13.12.2020 19:24
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13.12.2020 19:24
2 млрд 265 млн 300 тысяч рублей предусмотрено в бюджете Волгоградской области 2021 года на обезвреживание шламонакопителя завода "Химпром". Как сообщает ИА "Высота 102", практически вся сумма (98%) выделена региону из федеральной казны. Мероприятия запланированы в рамках регионального проекта "Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги".
Всего на ликвидацию белого моря бывшего промышленного гиганта Волгограда предполагается потратить 5,2 млрд рублей. Такую сумму год назад называл первый вице-губернатор – председатель комитета финансов Александр Дорждеев. Напомним, в августе 2019 года земельный участок, на котором расположено белое море, по итогам торгов передали в аренду за 433 тысячи рублей московской компании «Гарантбизнес».
Ранее был продан и сам производственный комплекс «Химпрома», который ушел с молотка за 103 млн рублей. Приобретателем явилось ООО «Промышленные технологии», зарегистрированное в столице Удмуртской республики - городе Ижевске. В 2018 году соучредитель этой фирмы Роман Троценко на Петербургском международном экономическом форуме принимал участие в переговорах с президентом японской компании. В результате было подписано соглашение о возможном создании на базе волгоградского «Химпрома» предприятия по производству метанола.
В этом году на воротах обанкротившегося химзавода появилась новая вывеска: «Волгоградский индустриальный кластер». Съемка с воздуха показала, что вид площадки заметно изменился - большинство старых строений советских времен исчезли. Новые инвесторы заявляли о намерении к 2023 году построить на этом месте завод по производству метанола, а затем наладить выпуск полиэтилена, полипропилена и ферросилиция.
Так называемое «белое море», глубина которого достигает примерно 40 метров, принято считать «бомбой замедленного действия». Ветераны завода рассказывают, что в 70-е годы прошлого века в результате попадания содержимого «белого моря» в Волгу был нанесен серьезный вред экологии, но с тех пор ситуация изменилась. Комплекс мер по нейтрализации захоронений, проведенный после аварии, дал свой результат – класс опасности отходов, по мнению некоторых экспертов, сегодня невысокий. «Белое море» относится к федеральным объектам накопленного экологического ущерба. Федеральным проектом «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология» до 2024 года предусмотрены ликвидация и рекультивация 24 гектаров шламонакопителя.
Материал подготовлен в рамках проекта «Решение проблем экологии - забота каждого»
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