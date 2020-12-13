Пандемия пожирает доходы жителей Волгоградской области

Экономика 13.12.2020 13:28
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13.12.2020 13:28
Денежные доходы жителей Волгоградской области за третий квартал этого года составили 24742 рубля. Как сообщили ИА «Высота 102» в Росстате, по сравнению с первым кварталом этого года они выросли – с 21 826 рублей. Однако в четвертом квартале 2018 года доходы жителей региона были выше - 28897 рублей. Даже год назад в третьем квартале этот показатель немногим отличался от сегодняшнего – 24598 рублей.
Среди регионов ЮФО Волгоградская область пребывает в середнячках по уровню доходов. В Астраханской области в третьем квартале этого года средний уровень доходов населения составил 24671 рубль, в Ростовской области – 32976 рублей. В Крыму и в Калмыкии самые низкие доходы населения. А вот в Краснодарском крае – самые высокие. В третьем квартале этого года этот показатель благополучия составлял 42174 рубля.
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